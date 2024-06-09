明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

台灣粉絲送蛋糕搞喊「善宰」 邊佑錫化身百變小櫻獲讚可愛

【明報專訊】憑韓劇《背著善宰跑》人氣急升的邊佑錫，入行8年首次舉行亞洲巡迴粉絲見面會，昨日在台北體育館揭開序幕，一連兩場合共3000張門票早已售罄，在長約100分鐘的活動上，邊佑錫化身劇中樂隊Eclipse主音唱出插曲《陣雨》之餘，更拋下「偶包」反串cosplay為日本動漫《百變小櫻》主角，為粉絲帶來驚喜。當他收到粉絲送上應援蛋糕，感動得轉身拭淚，忍不住以中文高呼「我愛你」，場面感人。

《背著善宰跑》上月還未播畢，邊佑錫已急不及待宣布本月舉行「Summer Letter」亞洲巡迴粉絲見面會，回饋各地影迷支持。雖然台北首站昨日揭幕，但他提早上周四抵埗，為活動做準備，吸引千名粉絲到場接機，反映人氣高企。除了台北外，邊佑錫將會到訪曼谷、馬尼拉、雅加達、新加坡及首爾等多個亞洲城市，香港亦是其中一站，但確實日期仍待公布。

邊佑錫首場見面會昨日下午在台北體育館舉行，穿著藍色外套的邊佑錫首先唱出《背著善宰跑》插曲《Loveholic》登場，為粉絲帶來劇中主角追巴士的集體回憶。他又以簡單中文「大家好」、「謝謝」跟台迷打招呼，說罷再補充一句「我愛你」，惹來全場尖叫。

曾經參演《青春紀錄》、《大力女子姜南順》等韓劇的邊佑錫，終憑《背著善宰跑》爆紅，主持人問他有何受歡迎秘訣？他反問粉絲「為什麼喜歡我？」台下紛紛回答各種優點，有人更大叫「全部都愛」。模特兒出身的他又即場量度身高，結果證實他有190厘米，至於臉部長度則只有18厘米，獲讚天生一副小臉孔。

為了跟粉絲近距離接觸，主持人抽出3名幸運兒，可以跟邊佑錫重演《背著善宰跑》雨中撐傘的浪漫場面，至於向隅粉絲亦毋須失望，他早已為現場觀眾錄製真人發聲鈴聲：「該起牀了，再不起身就要搔你啦？」令全場興奮尖叫。最令人意想不到的是，身高190厘米的邊佑錫竟然放下「偶包」，穿著少女動漫《百變小櫻》戲服cosplay登場，手執魔法棒配合粉紅造型，獲粉絲大讚可愛，尖叫聲響徹體育館。

粉絲收到大量「福利」，於是禮尚往來，送上應援蛋糕，令邊佑錫又驚又喜地說：「我真的沒想到，多謝大家，今天這個回憶，我一定會好好珍藏起來。」然後再以中文講「我愛你」，表白過後即轉身偷偷拭淚，翻譯員隨即遞上紙巾。活動到了尾聲，邊佑錫首先翻唱《背著善宰跑》另一插曲《I Think I Did》，然後再次化身Eclipse樂隊主音，唱出善宰向女主角任素示愛的《陣雨》，為長約100分鐘的見面會寫下圓滿句號。

相關字詞﹕百變小櫻 粉絲見面會 邊佑錫 背著善宰跑

上 / 下一篇新聞