台灣粉絲送蛋糕搞喊「善宰」 邊佑錫化身百變小櫻獲讚可愛

《背著善宰跑》上月還未播畢，邊佑錫已急不及待宣布本月舉行「Summer Letter」亞洲巡迴粉絲見面會，回饋各地影迷支持。雖然台北首站昨日揭幕，但他提早上周四抵埗，為活動做準備，吸引千名粉絲到場接機，反映人氣高企。除了台北外，邊佑錫將會到訪曼谷、馬尼拉、雅加達、新加坡及首爾等多個亞洲城市，香港亦是其中一站，但確實日期仍待公布。

邊佑錫首場見面會昨日下午在台北體育館舉行，穿著藍色外套的邊佑錫首先唱出《背著善宰跑》插曲《Loveholic》登場，為粉絲帶來劇中主角追巴士的集體回憶。他又以簡單中文「大家好」、「謝謝」跟台迷打招呼，說罷再補充一句「我愛你」，惹來全場尖叫。

曾經參演《青春紀錄》、《大力女子姜南順》等韓劇的邊佑錫，終憑《背著善宰跑》爆紅，主持人問他有何受歡迎秘訣？他反問粉絲「為什麼喜歡我？」台下紛紛回答各種優點，有人更大叫「全部都愛」。模特兒出身的他又即場量度身高，結果證實他有190厘米，至於臉部長度則只有18厘米，獲讚天生一副小臉孔。

為了跟粉絲近距離接觸，主持人抽出3名幸運兒，可以跟邊佑錫重演《背著善宰跑》雨中撐傘的浪漫場面，至於向隅粉絲亦毋須失望，他早已為現場觀眾錄製真人發聲鈴聲：「該起牀了，再不起身就要搔你啦？」令全場興奮尖叫。最令人意想不到的是，身高190厘米的邊佑錫竟然放下「偶包」，穿著少女動漫《百變小櫻》戲服cosplay登場，手執魔法棒配合粉紅造型，獲粉絲大讚可愛，尖叫聲響徹體育館。

粉絲收到大量「福利」，於是禮尚往來，送上應援蛋糕，令邊佑錫又驚又喜地說：「我真的沒想到，多謝大家，今天這個回憶，我一定會好好珍藏起來。」然後再以中文講「我愛你」，表白過後即轉身偷偷拭淚，翻譯員隨即遞上紙巾。活動到了尾聲，邊佑錫首先翻唱《背著善宰跑》另一插曲《I Think I Did》，然後再次化身Eclipse樂隊主音，唱出善宰向女主角任素示愛的《陣雨》，為長約100分鐘的見面會寫下圓滿句號。