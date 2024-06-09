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娛樂

【娛樂場】PUNCHLive音樂會 陳綺貞領軍攻亞博

【明報專訊】最近香港舉行不少音樂盛事，戶外騷遇上天氣不似預期，要擔心是否如期舉行，也有擔心大會安排混亂，貼錢買難受。在下雨天季節，室內騷較穩陣，特別以6月29日在亞博舉行的PUNCHLive 2024音樂會，適合舒適環境下靜靜欣賞。去年PUNCHLive 2023由全男班演出，4個演出單位分別是張天賦（MC）、Tyson Yoshi 、台灣歌手周湯豪及美國饒舌歌手DaBaby，以壞男孩為主題，台上台下癲番晚；今次PUNCHLive 2024是全女班，台灣歌手陳綺貞聯同岑寧兒、Serrini及Japanese Breakfast，一場持續4小時的音樂會，帶觀眾到不一樣的境界。

Michelle Zauner野性帶靈氣

陳綺貞已7年沒來港演出，對上一次是2017年的《房間裡的音樂會》，為拉近跟觀眾的距離，揀選九展舉行。2019年10月原本有兩場紅館騷，但因當時社會環境取消，直至今次參與PUNCHLive，再跟香港歌迷見面。Japanese Breakfast的Michelle Zauner是韓裔美籍歌手，2022年獲格林美獎最佳另類專輯提名，她的演出被形容為野性帶靈氣，讓人沉醉在她的音樂裏。

岑寧兒與Serrini是本地薑，她們各具特質，亦有不少支持者，兩人認為今次4個演出單位也展現出堅強自信的一面，極具女性魅力，風格迥異卻同樣能吸引廣大「文青」支持者。

岑寧兒Serrini：觀眾才是文青

岑寧兒與Serrini皆期待欣賞陳綺貞演出，岑寧兒說陳綺貞很久沒在港演出，必定是音樂會中最引人注目的部分。她稱自己的音樂之旅始於第一次在台灣欣賞陳綺貞的演唱會，並逐漸追隨她的音樂成長，甚至用陳綺貞的歌曲來學習中文。至於Serrini提到即將推出新專輯，期待透過音樂會展現新作品，如參加新碟發布會一樣興奮，她表示對迷人的Japanese Breakfast樂團有濃厚興趣，又爆父親是岑寧兒的忠實粉絲。對於兩人皆被外界稱為「文青歌手」，岑寧兒與Serrini均認為觀眾才是真正的文青。在這個時代，她們主張淡化標籤，不要過度強調所謂的「文青」身分，而是將觀眾視為一個共同體，一起感受及交流，並一起創造歸屬感和共融氛圍，這樣的互動和連結，才能真正豐富音樂會的體驗，讓每名觀眾都能找到屬於自己的情感共鳴。

岑寧兒與Serrini亦希望透過音樂能打破界限，讓音樂成為一種連結人心的共同語言，帶來更多的共享和包容。

門票收益捐贈4機構助「浪浪」

這個音樂會亦有另一意義，就是做善事幫助「浪浪」，有4個幫助毛孩的機構獲捐助，觀眾購票時輸入代碼揀選受惠機構。據大會資料，獲幫助的有「大樹下」、「浪浪之家」、「HKDR（救狗之家）」及「SAA」，並指明善款用途等。大會將門票收益以支持「大樹下祈求填滿糧倉計劃」讓浪浪溫飽，其他「浪浪之家」是資助預防疫苗注射計劃，讓毛孩遠離致命腸病毒，或HKDR是支持犬隻的手術費等。

《PUNCHLive 2024》

日期：6月29日（周六）晚上7時30分

地點：亞洲國際博覽館Arena

相關字詞﹕Michelle Zauner Japanese Breakfast 岑寧兒 陳綺貞 PUNCHLive音樂會

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