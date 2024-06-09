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娛樂

3000粉絲預祝31歲生日 陳卓賢自爆曾想離開娛樂圈

【明報專訊】MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日31歲生日，昨日國際歌迷會於會展舉行「獨一無限陳卓賢生日會2024」，3000名Hellosss（粉絲暱稱）聚首為偶像提前慶祝。Ian為答謝粉絲，到場與粉絲玩足個半小時，唱歌又玩遊戲，粉絲送上特別炮製的生日蛋糕、以多國語言合唱生日歌及送生日禮物，更為Ian製作祝賀短片，Ian感動得差點掉下男兒淚。前晚Ian出席《Hi MIRO！見面祭》時發表心底話，透露曾想過離開娛樂圈，因粉絲支持給他動力，決定繼續做好音樂。

記者：林祖傑

Ian昨日穿粉藍色恤衫到場，手拿生日氣球哼着「happy birthday to me」上台，全場粉絲尖叫。他稱沒搞生日派對習慣，過往生日都是跟家人食飯，入行後發覺自己生日的意義不同，「上次生日粉絲聚會是2019年在九展，當年26歲 ，現在已亭亭玉立了！由當時200到現在變了3000粉絲，很開心及感動，沒什麼慶生概念，只當跟粉絲見面聚一聚，遲啲搞盆菜宴！」緊接他在抽獎箱抽粉絲上台玩遊戲，但不小心將抽獎券散落一地，一臉尷尬令全場大笑，即打圓場說：「呢啲係福氣，從天而降。」

看粉絲祝福片感動眼濕濕

Ian玩問答遊戲時透露最想跟周星馳合作。被問到「其貌不揚但歌聲感動人心」和「靚仔但五音不全」二選一會怎樣選擇？他說：「揀唱歌好聽，因為人要有內涵，我不覺得自己靚仔，是造型、化妝及髮型師功勞。」席間他分別獻唱早期作品《抱抱無尾熊》及《二期大樓》，當他看到來自世界各地粉絲製作的祝福片，片尾還有馮允謙祝他生日快樂及相約打波食飯，被感動得眼濕濕。問到是否感動想喊？他說：「沒有喊！男子漢，只是心情滾動。」之後切蛋糕許願，獲粉絲送上特別訂製的專用咪，他特別落台繞場一周跟粉絲近距離接觸及道謝，其間不時派心心，臨離場時不忘跟粉絲約定7月演唱會見。

獲支持覺得唔可以放棄

Ian前晚出席專屬的《Hi MIRO！見面祭》，唱歌又與粉絲玩遊戲互動，在感動環節說了4分鐘心底話，他感謝粉絲支持，稱經歷過一些情緒不好，以及將自己收埋的時候，多謝大家一直默默陪伴及支持，令他一步步行落去。他表示曾有離開娛樂圈的念頭，「其實之前有年幾兩年嘅時間，經常諗放棄，好怕做呢一行，因要面對嘅嘢好多，做音樂寫歌已經唔係當初咁純粹，但係大家都未放棄我嘅時候，又覺得唔可以放棄，所以好多謝你哋嘅出現」。他透露不開心時會看粉絲的社交平台，成為他最強動力，令他覺得要做好音樂，希望大家聽到會感受到，「多謝你哋原諒一個平時唔係好多甜言蜜語，或者同大家比較少傾偈交流嘅我，平時都好少同人傾偈，多謝你哋嘅包容、耐性。其實如我遇到一個自己咁嘅人，都未必有耐性同佢接觸，或者花心機去了解呢一個人，但係我覺得你哋有段時間，比起我更加了解自己，願付出好多耐性陪伴我、見證我嘅所有，所以相信將來會愈嚟愈好，大家都愈嚟愈好」。

相關字詞﹕獨一無限陳卓賢生日會2024 MIRROR成員陳卓賢（lan）

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