《三叔公園》talk show開鑼 余迪偉被刀鋸兼扮女人 灘叔狂爆粗

阿Bu公器私用 唱情歌冧老婆

騷後他們受訪，余迪偉表示今次只扮了兩次女人，覺得小兒科，笑指健碩型男是節目攝影師，大家合作多年，故可以任抽水。問到敏感話題可有刪減？他透露被導演指太露骨，為顧及小朋友觀眾，刪減了八成內容，否則要18禁或21禁。灘叔說︰「我可以做證，應該是刪走了九成內容，否則就像上生物課。」談到台上粗口橫飛，灘叔說︰「今時今日做廣東話騷，不講粗口就沒機會講了，將來沒人聽得明。我平時好斯文，大家都知，要特地去練粗口。」阿Bu公開太太睡姿，他笑言︰「我欠了她很多，不知道完成這次演出後能否活下來，但暫時沒問題。（台上唱情歌給太太補償？）當然是公器私用，否則開騷來做什麼！」余迪偉表示上台前已眼濕濕，看到觀眾那麼支持，值得用眼淚來報答。灘叔說流的是開心淚水，覺得香港也需要快樂的眼淚。

記者：林祖傑