劉穎鏇做奧運之星搵前輩攞貼士 何泳芍努力背天書怕出錯

何泳芍表示會努力背天書，並會幫助中文不好的劉穎鏇。她說知道有些運動項目的規則較複雜，與主持運動節目不同，都感頭痛，會預先了解運動員資料，不想講錯，因為運動員千辛萬苦才上到奧運這個舞台。

鄭衍峰被派往巴黎預早探路

鄭衍峰將與方力申（小方）及黃翠如前往巴黎主持奧運節目，稱4月曾到當地探路及視察環境。他訪問運動員是初哥，要靠前輩方力申教導，「我想訪問何詩蓓，但應該由小方負責，問的問題會更貼切同深入」。他亦希望直擊中國女排賽事，上屆奧運，他跟同事在錄影廠欣賞，感動到想喊。孔德賢在港主持沒壓力，任奧運之星肩負推廣奧運責任，「因時差有不少賽事在香港凌晨時段進行，會在網上多發帖文，呼籲及提醒大家觀看」。譚輝智愛看田徑、籃球、游水及跳水等項目，本身習慣夜瞓，深夜看賽事沒問題。他都想到巴黎欣賞賽事，但得個想字。

記者：鍾偉茵