明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

余香凝即興抱兒子拍劇 唐詩詠創作動畫公開童年經歷

【明報專訊】影后余香凝與視后唐詩詠昨日出席《第8屆香港兒童國際電影節》記者會，前者擔任電影節大使，後者首度以創作人身分分享製作動畫短片原因。

余香凝育有一子一女，爆女兒有表演慾，「女兒最近影相識扭腰擺S形甫士，樣子跟童年的我一模一樣，我讀幼稚園時充滿表演慾，常第一個衝出去表演；女兒現在很喜歡對着電視唱歌，可從中訓練她更多自信，會讓她自由發展」。她正拍新劇《麻甩媽咪》，透露有日在家居附近拍外景，劇情要她手抱BB，剛巧兒子在家睡醒，便讓他客串，「兒子在第8集出現，該場戲兒子好乖，沒有喊還四圍望，對手黃德斌也讚他夠定。兒子8個月大，已可做最佳新演員」。她認為小朋友暫時學業為重，未決定將來會否讓子女當童星，如果似黃梓樂或林品彤，清楚明白演戲是什麼，又可以演出同時兼顧學業，也可能會讓子女去試。

唐詩詠年前曾上堂學幕後製作，跟同學花9個月創作《最後的那一瞬間》動畫短片，她負責編劇及構思，同學主力繪畫，過程中令她很有滿足感，但暫時未考慮向導演路進發，「原本想寫舞台劇版，但撞正疫情，才改成長13分鐘的動畫，寫我小時候約10歲的故事，創作過程令我重新認識和接納自己。因父母分開，要處理好多情緒問題，我曾有輕生念頭，但只是一瞬間，長大已沒有，好想講出來，讓大家知道有些經歷並不可怕」。

唐詩詠早前為HOY TV拍綜藝節目《英國邊忽好》，現正斟洽拍其他節目。她透露早前陪父親去日本旅行，當慶祝父親節。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕第8屆香港兒童國際電影節 唐詩詠 余香凝

上 / 下一篇新聞