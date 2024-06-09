余香凝即興抱兒子拍劇 唐詩詠創作動畫公開童年經歷

余香凝育有一子一女，爆女兒有表演慾，「女兒最近影相識扭腰擺S形甫士，樣子跟童年的我一模一樣，我讀幼稚園時充滿表演慾，常第一個衝出去表演；女兒現在很喜歡對着電視唱歌，可從中訓練她更多自信，會讓她自由發展」。她正拍新劇《麻甩媽咪》，透露有日在家居附近拍外景，劇情要她手抱BB，剛巧兒子在家睡醒，便讓他客串，「兒子在第8集出現，該場戲兒子好乖，沒有喊還四圍望，對手黃德斌也讚他夠定。兒子8個月大，已可做最佳新演員」。她認為小朋友暫時學業為重，未決定將來會否讓子女當童星，如果似黃梓樂或林品彤，清楚明白演戲是什麼，又可以演出同時兼顧學業，也可能會讓子女去試。

唐詩詠年前曾上堂學幕後製作，跟同學花9個月創作《最後的那一瞬間》動畫短片，她負責編劇及構思，同學主力繪畫，過程中令她很有滿足感，但暫時未考慮向導演路進發，「原本想寫舞台劇版，但撞正疫情，才改成長13分鐘的動畫，寫我小時候約10歲的故事，創作過程令我重新認識和接納自己。因父母分開，要處理好多情緒問題，我曾有輕生念頭，但只是一瞬間，長大已沒有，好想講出來，讓大家知道有些經歷並不可怕」。

唐詩詠早前為HOY TV拍綜藝節目《英國邊忽好》，現正斟洽拍其他節目。她透露早前陪父親去日本旅行，當慶祝父親節。

記者：林蘊兒