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娛樂

【開箱】《畢業》魏河俊鄭麗媛補習社名師談姊弟戀

【明報專訊】韓國有線頻道tvN今年推出多部人氣劇集，由《和我老公結婚吧》、《淚之女王》到《背著善宰跑》都交出亮麗成績，上月11日開播新劇《畢業》略為失色，由《魷魚遊戲》魏河俊與《檢察官內傳》鄭麗媛合演「姊弟戀」故事，截稿前播出8集，收視徘徊3%至5%之間，未算叫好叫座。《畢業》跟導演安畔錫舊作《經常請吃飯的漂亮姐姐》風格相似，同屬寫實而細膩的職場愛情劇，沒有穿越、絕症或失憶等狗血情節，平凡卻有餘韻。香港觀眾可在煲劇平台「黃Viu」收看。

相隔6年再拍愛情劇

《畢業》講述徐惠珍（鄭麗媛飾）是個不惜一切幫助學生的補習社熱血教師，她曾竭力把成績一般的學生李俊浩（魏河俊飾）送入名牌大學，締造奇蹟。十年後，俊浩不理家人反對，放棄大財團的高薪厚職，跟隨惠珍到補習社打工。儘管惠珍極力勸阻，俊浩仍通過面試，以別樹一格的教學方式獲得好評，成為國文科教師。補習社高層游說俊浩取代惠珍，擔任廣告模特兒，俊浩反建議與惠珍一同出鏡，打造傳奇師生形象。

劇集以補習社為背景，講述名師惠珍和俊浩由昔日師生變為同事，再成為戀人的故事。43歲鄭麗媛配上32歲魏河俊，無論年紀及外貌都適合演「姊弟戀」。鄭麗媛憑《我叫金三順》人氣急升，近年接拍多部法庭劇《魔女的法庭》、《檢察官內傳》及《爭鋒相辯》，新劇則是繼《油膩的Melo》後，相隔6年再演愛情題材。

一分之差足以「致命」

劇中俊浩不時向惠珍發動攻勢，例如等她收工、對方生病時悉心照料、不時短訊問候及聊天，最重要的是俊浩了解惠珍的想法及難處，總能道出女方心底話，例如在第5集，二人舉行「師生同場」免費試堂活動，結果只有一名學生參加，惠珍大受打擊，俊浩在旁安慰，讓她冷靜下來，合力完成課堂。他倆慢慢培養感情，沒有驚濤駭浪，卻能感受互相珍惜、彼此愛護的心，感情細膩動人。

劇集另一賣點是探討韓國補習文化，近年有不少類似題材的韓劇如《浪漫速成班》、《瘋狂愛上你》及《獨酒男女》等，《畢業》相對深入探討教師之間的競爭、補習社的搶客過程，甚至學校與補習社的矛盾等。首集提到某名校女學生因考試答錯一條題目而悶悶不樂，惠珍看罷題目，覺得學生答對，學生卻怕老師不滿而不敢據理力爭，家長拜託惠珍出手，於是跑到學校跟老師理論。劇情看似誇張，事實卻是一分之差足以「致命」，隨時影響報讀名牌大學的機會，然後引伸到未來的事業發展、結婚對象的質素等，因此補習社的角色便很重要，彼此互相爭客和挖角也是常態。

大峙洞逾千間補習社

《畢業》提到補習社集中地大峙洞，它位於韓國首爾江南區，當地樓價偏高，而且名校林立，因此區內有過千間補習社，競爭激烈可想而知。俊浩放棄大型企業，轉投補習社的設定亦很貼地，他的家境不差，父親是傳統企業的中高層員工，年輕時以低價購入大峙洞物業，如今升值不少，但俊浩覺得這是父母資產，他想擁有自己物業，覺得打工族難有出頭天，薪金難以追上樓價，不如趁年輕做補習社教師，若能躋身「補習天王」行列，便能在江南區置業。俊浩想法惹起父母反對，自是不難理解，正好反映兩代人對職場與前途的看法，注定有落差。

相關字詞﹕鄭麗媛 魏河俊 韓劇 畢業 開箱

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