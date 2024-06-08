《飢餓遊戲前傳2》小說明年上架 電影後年開畫

【明報專訊】去年上映《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》雖然口碑一般，勝在全球票房收逾3.37億美元（約26.2億港元）有利可圖，趁美國作家兼編劇蘇珊柯林斯（Suzanne Collins）昨日宣布《飢餓遊戲前傳》小說續集《Sunrise on the Reaping》將於明年3月18日推出，Lionsgate電影公司隨即公布同名電影在2026年11月20日緊接登場，雖然主角人選未定，上集分別飾演遊戲參賽者的麗素施嘉（Rachel Zegler）及施惠國未來總統的湯拜夫（Tom Blyth）回歸機會不大，至少導演有望由法蘭西斯羅倫斯（Francis Lawrence）繼續擔當，確保系列風格統一。