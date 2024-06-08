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娛樂

自認《馴鹿寶貝》女角原型 入稟控Netflix誹謗 「真瑪莎」費安娜哈維索償13.2億

【明報專訊】英國諧星理察佳德（Richard Gadd）根據過往被女狂迷跟蹤及滋擾的經歷，改編拍成劇集《馴鹿寶貝》，4月11日在影視串流平台Netflix上架即大受歡迎，卻惹來自稱是劇中狂迷的原型人物、蘇格蘭律師費安娜哈維（Fiona Harvey）不滿，昨日入稟洛杉磯聯邦法院，控告Netflix誹謗、故意傷害造成情緒困擾、侵佔肖像權等罪名，要求索償1.7億美元（約13.2億港元）。Netflix隨即發表聲明：「我們將積極作出回應，捍衛理察佳德說出個人故事的權利。」

《馴鹿寶貝》4月11日上架至今，連續3周穩佔Netflix英語節目收視冠軍，截至本月2日止，更連續8星期躋身十大位置，可見捧場者眾。故事講述任職酒吧的棟篤笑藝人（理察佳德飾）長期受到女狂迷瑪莎（謝茜嘉甘寧飾）跟蹤和滋擾，最後迫不得已把她送入監牢的故事。新劇惹來極大迴響，觀眾為了尋找瑪莎的原型人物，展開網上起底行動。

指Netflix未求證真偽

上月9日，自稱是《馴鹿寶貝》瑪莎原型人物的費安娜哈維接受英國名嘴摩根（Piers Morgan）主持YouTube頻道清談節目訪問，表示沒有看過《馴》劇，卻指內容失實，又否認曾跟蹤理察佳德，只在對方工作的酒吧見過三四次，曾交換過數通電郵，給他「馴鹿寶貝」暱稱，但從未接觸男方親友，更從未如瑪莎被捕入獄，劇集內容已構成誹謗及傷害，表示會向Netflix及理察提告。

美媒Deadline昨日報道，「真瑪莎」費安娜哈維已經入稟法院，向被告Netflix索償1.7億美元（約13.2億港元）。據法庭文件指出，全球超過5000萬人次收看《馴鹿寶貝》以改編真人真事為賣點，然而故事提到瑪莎兩度被控跟蹤罪成判監5年，以及性侵男主角的說法，卻與事實不符，批評被告「從未停止說謊，因為謊言比事實更能賺錢」，而且Netflix作為一間跨國娛樂企業公司，並未對監製、編劇和主演《馴》劇的理察佳德「作出任何求證」，令到有關謊言「毁了原告的人生，簡言之，Netflix和理察佳德聯合摧毀了她的名譽、人格和生活」。

理察佳德繼續宣傳

有關誹謗官司曝光數小時後，Netflix隨即發表聲明：「我們將積極作出回應，捍衛理察佳德說出個人故事的權利。」值得一提的是，本周二舉行首屆葛咸電視頒獎禮上，《馴鹿寶貝》獲頒突破劇集獎，事隔數日即捲入誹謗官司，繼續為劇集增添話題性，且看會否間接刺激收視？

另一方面，理察佳德懶理官司，昨日亮相美國名嘴占美科倫（Jimmy Fallon）主持清談節目《The Tonight Show》訪問，繼續宣傳《馴》劇，跟拍檔謝茜嘉甘寧談笑風生，心情似乎不受影響。

相關字詞﹕謝茜嘉甘寧 費安娜哈維 理察佳德 馴鹿寶貝

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