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娛樂

【娛樂場】自編自演舞台劇 呂珮琳學懂擁抱遺憾

【明報專訊】提起商台舞台劇，會想起「森美小儀歌劇團」，2001年到2010年，在10周年紀念作《Prison De Ballet》演出後已告一段落。當時「森美小儀歌劇團」讓不少歌手有機會體驗舞台劇，王菀之初演舞台劇《Big Nose》與《LoKamochi Mamiba》皆是「森小」作品，演出上了癮，她投資舞台劇，自己做監製、編劇兼主演，做出成績來。

Elsie向商台自薦 終夢想成真

要數參加過「森小」歌劇團的歌手很多，早期有陳曉東、容祖兒、梁漢文、何韻詩，還有許志安、楊千嬅、古巨基、張敬軒及謝安琪等。今年9月，叱咤903 DJ呂珮琳（Elsie）自編自演的903舞台劇《遺憾收藏館》登場，演出歌手有梁釗峰、雲浩影（Cloud）及劉沛蘅（Hillary）。Elsie兩年前在電台節目《艾爾絲懷疑仙境》創作廣播劇《遺憾收藏館》，今次她首度將同名劇以新故事搬上舞台，她說：「做舞台劇一直係我嘅夢想，為咗唔想畀自己留有遺憾，上年9月就大膽向公司自薦，今年終於夢想成真。」她希望透過這齣舞台劇，讓觀眾重新思考「遺憾」的意義，「究竟『遺憾』是一道無法磨滅嘅傷痕，還是生命歷練嘅憑證？我覺得『遺憾』其實並不可怕，反而要學懂如何擁抱『遺憾』，接受自己，再重新出發」。

一部錄音機 幫人修補遺憾

《遺憾收藏館》故事簡介：傳聞中，英記音響店裏有一部「遺憾錄音機」，可超越時空傳話，從而替人修補遺憾。店主林沛蕾（Elsie飾）一直在店裏安守本分幫助客人，一天「遺憾錄音機」突然失靈了……但慕名而來找「遺憾錄音機」的客人並沒因此停下，痛失摯親的葉凱文（梁釗峰飾）和細妹葉秋童（雲浩影飾），以及為情所困迷失10載的Maisy（劉沛蘅飾），他們都各有因由急於使用「遺憾錄音機」。為了一個答案、為了一個承諾，或為了再次聽到亡者的聲音，他們都不惜所有代價。失靈的「遺憾錄音機」不但無法修補遺憾，還牽引出一連串「更遺憾」的漣漪。林沛蕾方寸大亂，一方面尋找事實的真相，一方面發現錄音機跟自己蘊藏耐人尋味的關聯……「遺憾」到底是永不磨滅的傷痕，還是生命皺褶的憑證？

釗峰Cloud演兄妹 劉沛蘅扮情婦

《遺憾收藏館》由朱栢謙及資深劇場人張志敏擔任導演，釗峰劇中與Cloud飾演兄妹，可惜性格衝動，更親手破壞一直拼命守護的家。釗峰與Cloud是同唱片公司，一直視對方為妹妹，「第一次喺工作上見到Cloud，我就忍唔住當佢妹妹咁照顧，所以今次演兄妹，應該會非常合拍」。釗鋒一直想跟導演朱栢謙學演戲，「之前喺社交平台私訊朱栢謙老師，可惜佢話未有時間開班，好開心終可跟佢寓演出於學戲」。Cloud跟劉沛蘅同是舞台劇初哥，後者挑戰演情婦，自覺跟劇中敢愛敢恨的角色性格相似，故能演好情婦角色。

舞台劇《遺憾收藏館》

日期時間：9月7、8、13、14日（晚上 8 時）；15日（下午3時）

地點：香港藝術中心壽臣劇院

相關字詞﹕劉沛蘅（Hillary） 雲浩影（Cloud） 梁釗峰（釗峰） 呂珮琳（Elsie） 遺憾收藏館

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