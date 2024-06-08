早知Tyson Yoshi求婚計劃 張敬軒願反串做大妗姐

軒仔借出北角千多呎的風水屋給公司新晉女團VIVA暫住，盼她們愈住愈紅，他說：「此屋2008年購入，一住我就開到紅館騷，之後搬走放租，其他租客都好好運，可能磁場好。近期市道麻麻，我不打算壓價放租，決定留給公司同事暫住當宿舍。」軒仔視Tyson Yoshi如細佬，早知對方求婚計劃及流程，「別以為Tyson Yoshi外表似玩世不恭，實際很顧家又惜女友，兩人好夾又好襯，Tyson只聽Christy話，真是一物治一物。Tyson很定性，可以隨時做人夫和爸爸，我打算送龍鳳鈪，如搞婚禮會幫手，我做什麼都得，大妗姐也可以」。

Mew想拍港產動作片

Mew來港感受到粉絲的熱情，聽過軒仔的歌曲讚好聽，又想拍港產動作片，是李小龍、成龍及劉德華的粉絲。胡子彤參演電影《九龍城寨之圍城》票房及口碑皆理想，跟片中演員人氣急升，工作量亦增加，他稱不知是否豬籠入水，交公司處理，指每次搞慶功，都是林峯爭埋單。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com