Tyson Yoshi溫哥華開騷當眾求婚 Christy感動流淚點頭答應

娛樂組

Tyson Yoshi安排在舞台上向Christy驚喜求婚,演唱會尾聲時,他邀女友上台並讓她坐在高櫈上,他唱新歌《Would You》前大聲呼叫:「好緊張呀!」新歌以兩人相處為藍本,歌曲中充滿小細節,Christy已感動眼濕濕,當Tyson Yoshi唱出:「Would you be mine? If I ask you tonight, would you be mine?」他隨即跪下並向女友遞上鑽戒;短片所見他單膝跪下時已忍不住抹眼淚,Christy感動落淚點頭答應,她也緊張得將雙手遞出給男友,似分不出左或右手戴戒指。他成功求婚為Christy戴戒指後,兩人在歡呼聲中擁吻。

壞男孩被Christy收服

Tyson與Christy隨即在社交平台報喜,他留言:「Would you be mine?and she said yes……」他以未婚夫視角為Christy戴上戒指後,拍攝閃亮鑽戒的大特寫放閃,圈中好友與粉絲紛紛留言祝賀。Tyson跟Christy是相識十多年的朋友,7年前成為情侶,兩人交往後,Christy成為他的靈感女神,多首熱門作品如《Christy》、《Something》、《LosE tO yOu》等皆是以她為創作靈感。特別是《Christy》,在YouTube的點播次數高達2833萬。他們的求婚歌《Would You》於昨午上架,讓歌迷同見證兩人的愛情故事。

Tyson Yoshi出道以來是壞男孩形象,舞台上狂野迷倒不少女生,演出時經常接到很多女歌迷拋上台的胸圍。他在台上曬肌,甚至扯爛自己的衫,加上粗口十分瘋狂,不過他被Christy收服,拍拖後一直很專一。Christy是網紅,不吝嗇曬好身材,IG的粉絲逾11萬,也接很多模特兒與產品的宣傳工作。Tyson曾在訪問中透露跟女友的相處,自爆「第一次」是16歲,曾有多少個女伴沒計算,直至跟Christy拍拖。他稱由於Christy是多年朋友,對方清楚他的過往,包括情史,故相處特別自在。Christy曾被網民形容為靚版馬蹄露,也有負面批評,Tyson曾為女友被指樣衰跟網民公開駁火,挺身維護女友,說男人要保護身邊人。

住深灣豪宅 名貴跑車代步

Tyson Yoshi是貴公子,家住深灣價值6000萬元的豪宅,出入有名貴跑車代步,跟Christy拍拖7年,曾表示會為生活上瑣碎事吵鬧,他稱吵架後的處理方法就是稍讓步,表現紳士風度,以30歲結婚為目標,跟Christy有生兒育女計劃。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com