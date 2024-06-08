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娛樂

《Hi MIRO！見面祭》呂爵安打頭陣 唱歌訴心聲

【明報專訊】MIRROR全員由昨日起一連4日輪流出席他們專屬的一場《Hi MIRO！見面祭》，跟粉絲見面，昨日率先現身的成員有呂爵安（Edan）及陳卓賢（Ian），兩場分別於下午及晚上舉行。活動在九展Star Hall舉行，場外擺放12子的巨型海報及應援裝置供粉絲「打卡」。大批粉絲下午1時許已到場，排隊跟Edan的應援裝置合照。雖然盧瀚霆（Anson Lo）的見面會今日才舉行，現場亦擺放了歌迷會為他製作的巨型應援裝置。

自覺平凡 幸運有人支持

見面會由Edan的「正印」小儀擔任司儀，現場播出Edan由當年參加《全民造星》至今的片段，還有他拍攝成員的黑圖。他身穿白色毛衣及牛仔褲登場，唱歌之餘，更走落台跟粉絲互動，又在送禮物時與爵屎（粉絲暱稱）合砌心心手勢，還有小組合照。Edan在感動環節說心聲，回想2018年12月MIRROR剛出道在九展舉行演唱會，當時演出仍然好深刻，相隔多年再站在這個舞台感覺好特別。他間中會看歷年演出片段，「唱到咁、跳到咁，會笑自己，點解都會有人鍾意同支持。我每年回顧前一年的自己都有疑問，點解會咁，但都是一個成長。同時令我深刻是不論我什麼狀態、什麼成就，你哋都一直在我身邊支持，是好難能可貴的事，我要幾幸運先會有！多謝一直支持咁平凡的我，陪我慢慢進步同成長，為我做好多事。我只可以做好每份工作，想成為你哋的驕傲，想你哋終有一日會為我感到驕傲。」

記者：劉永銳

相關字詞﹕呂爵安（Edan）

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