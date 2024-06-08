兩大影帝稱《談判專家》票房難預測 吳鎮宇呷醋兒子Feynman崇拜劉青雲

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

吳鎮宇、劉青雲前晚聯同鄭則士、苗僑偉、洪天明及盧惠光等出席《談判專家》首映禮，吳鎮宇兒子吳費曼（Feynman）特地到場跟偶像劉青雲合照，鎮宇見狀即主動彈開，要青雲邀請才肯三人合照。問鎮宇拍了《談判專家》可有增進跟兒子的談判技巧？他笑道：「他費事跟我傾偈，主要來跟青雲合照，他很鍾意青雲、黃子華，簡直是迷，是崇拜他們；青雲和子華攞不到影帝，他發晒脾氣，重傷心過我攞不到，無乜理我！」問鎮宇近年頻頻北上工作是否掙好多？他說：「啱啱好夠食啦！」被青雲取笑大食，他即解釋是兒子大食。

青雲：《九龍城寨》前傳唔啱我

劉青雲與吳鎮宇相隔19年再度合作電影，最近港產片票房理想，對《談判專家》的票房可有增加信心？青雲說：「大家盡了力，好難預測，希望保持水平，大家要用心製作電影，當然票房好番啲，大家會拍得開心啲。」兩人均表示有時間也會出席謝票場。鎮宇被問是否最緊要拍得開心？他說：「拍得不開心都得，收了片酬，當然有開心不開心，不過順利就最緊要。」

談到《明日戰記》在香港華語片票房榜被《九龍城寨之圍城》超越退居第3位，劉青雲說：「我當然希望一部好過一部，相信古天樂都付出好多努力，應該有好回報。」可會自薦演《九龍城寨》前傳？他說：「打到砰砰聲，唔係好啱我。」吳鎮宇說：「有無啲得把口嘅角色？」

鎮宇不甘做羅嘉良陪襯推劇

吳鎮宇近日接受鄭裕玲（Do姐）網上節目「The Do Show」訪問，談到當年外闖打出名堂，回歸無綫拍劇，其中有跟羅嘉良、宣萱及張可頣合演的經典劇《難兄難弟》。鎮宇稱當年是他建議跟羅嘉良任《難兄難弟》男主角，但開拍前另一監製戚其義邀他跟羅嘉良合演《天地男兒》（依所指時間應為《天地豪情》），但要他做反派襯羅嘉良，加上抗拒再演反派而推卻，他說：「部劇羅嘉良係第一男主角，我又要做反派！我喺TVB做完反派，出去拍電影再做反派唔值錢！同埋我返TVB為何要做60集反派，即係譬如你做咗『表姐』，你返嚟我畀60集『表姐』你做一樣。」他承認當時年輕，對重返無綫拍劇不是做主角感不滿，「好似《難兄難弟》、《衝上雲霄》咁演主角當然無問題啦，返來又要殺人放火，返來做乜？羅嘉良本來係我點名要求合作㗎，下一套又要襯佢，仲要做反派，係好唔舒服㗎，喺嗰個年紀嚟講，大家應該明白，不過𠵱家更加唔會接」。他指當年是無綫前高層梁家樹找他傾，誤以為他接拍，令對方難交代感抱歉，他回想當年曾失言說：「TVB真係一間咩公司……即係一間唔好公司，因為我心入面不斷諗，點解呢，我返嚟幫你拍套咁高收視嘅《難兄難弟》成為經典，跟住又呃我做呢啲嘢！」他指那時細個衝口而出。

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