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娛樂

多角戀關係複雜緊張 《艾蜜莉在巴黎4》劇照首曝光

【明報專訊】影視串流平台Netflix王牌原創劇《艾蜜莉在巴黎》上月拍竣第4季，並宣布分上下兩部分今年8及9月上架，Netflix前日公開新一季10張劇照；女主角莉莉哥連斯（Lily Collins）早前預告第4季將會更有趣、有更多時裝及更戲劇化，粉絲最關心主角的多角戀會怎樣收科，新劇照可會透露端倪？迅即成為粉絲熱話。

《艾蜜莉在巴黎》過去3季習慣每年年底播出，由於受奧運影響，今年6至9月巴黎禁止任何影視製作，於是提前到今年1月開鏡，並採取早拍早完早播策略，上月中宣布《艾》劇第4季將於8月15日先播首5集，餘下5集則留待9月12日上架，跟Netflix另一大熱劇集《柏捷頓家族：名門韻事》的策略相同。

女主角承諾多時裝 更戲劇化

身兼監製的女主角莉莉哥連斯早前在片段中透露，《艾蜜莉在巴黎》新一季將會「更有趣、更多時裝，以及更戲劇化的故事」；並指Emily會發生意想不到的轉折，「會決定一直夢寐以求的事，是否真的自己所需」；又稱Emily會有一個驚喜的羅馬假期。

Netflix前日首次公開《艾蜜莉在巴黎4》的新劇照，單是飾演Emily的莉莉哥連斯單人照便佔去總數近半，而且每一張都是穿著不同服裝；未知是否因為在嚴冬開鏡，當中又以毛毛大衣打扮為主。第3季尾聲講述靚仔大廚Gabriel與懷孕的Camille結婚，中途後者拒嫁，還踢爆Gabriel一直心繫Emily，Emily的金融才俊男友Alfie隨即提出分手。

Camille上季稱懷孕 新劇照未見肚

根據Netflix發放第4季的故事大綱，Emily對Alfie和Gabriel均感覺強烈，但後者將會成為Camille腹中孩子的爸爸；另一方面，Emily希望能為Gabriel的餐廳帶來米芝蓮星級榮譽，兩人合作期間爆發火花，但兩個大秘密可能毁掉他們的夢想。Emily的上司Sylvie將要面對過去的困境及應對公司的人事變動；Mindy及其樂隊準備參加歐洲歌唱大賽，但資金緊絀被迫節衣縮食。不過從Netflix發放的劇照所見，Camille腹部扁平，不像已有身孕，或劇情另有交代？另外，上季講述Camille跟希臘藝術家Sofia有段情，Gabriel亦不知情，會否在今季「穿煲」？粉絲再靜待兩個月，所有答案便會揭盅。

相關字詞﹕莉莉哥連斯 影視串流平台Netflix 艾蜜莉在巴黎4

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