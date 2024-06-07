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娛樂

快閃香港 即日返紐約湊仔 陳法拉自爆未封肚 暫時「好」滿足

陳法拉湊成「好」字感滿足 期待跟哥連費路鬥戲盼有火花

【明報專訊】42歲陳法拉與法籍老公Emmanuel Straschnov於2019年結婚，婚後育有3歲女兒「小米妮」，今年3月，陳法拉宣布再為人母誕下兒子「米奇」，湊成「好」字。她事業亦得意，在荷李活發展多年機會不斷，將在電影《The Ballad of a Small Player》擔正女主角，與金球獎影帝哥連費路（Colin Farrell）合演。陳法拉昨日快閃返港，與韓國型男朴炯植出席珠寶品牌活動，雖未完全收身，但狀態甚佳，她表示兒子已3個月大，暫時有一對子女好滿足，期待跟哥連費路演戲，希望有火花。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

陳法拉表示此行是即日來回快閃數小時，因要趕回紐約湊仔，不過有抽時間為主演的荷李活電影《The Ballad of a Small Player》試造型。她再為人母誕下重6.5磅的兒子「米奇」，稱兒子已3個月大，但外國不興搞百日宴，只每隔一個月跟兒子影張相，她說：「囝囝大得好快，已改了中文名和法文名，中文名和家姐一樣跟我姓陳。」老公可有送禮物獎勵誕子湊成「好」字？她笑說：「女兒出世後，老公曾抱着女兒去名店，讓女兒揀選名貴頸鏈送給我，好彩不是好大條，她惜住老竇，遲些就帶個仔去揀。」對於會否再生小朋友？她說：「唞唞先啦！暫時覺得『好』字已很滿足開心，『好好』就太多了！」

陳法拉表示將為荷李活電影《The Ballad of a Small Player》開工，很開心該片會在香港及澳門取景，將會回港逗留個半月，屆時會一家四口同行，老公幫手湊小朋友。

擔正荷李活片主角戲鬥哥連費路

陳法拉說：「故事講述男主角哥連費路來到澳門，認識了我飾演的澳門女仔，因而改變命運，兩人關係微妙複雜，不完全只有愛情，但暫時只在網上圍讀，未見過對方真人，我也十分期待，個個都是好戲之人，希望有火花。今次首度在荷李活電影擔任女主角，所以好開心。」她稱德國導演愛德華伯格（Edward Berger）邀她演出時，還大着肚跟導演見面，誕B一個月後仍未收身，導演又特地飛到紐約見她，但導演至今仍沒要求她收身到什麼程度。導演是否純粹欣賞她的演技而邀請演出？她笑言：「是！轉型了！我現在轉實力派。」

韓劇《低谷醫生》男主角朴炯植表示來到香港，令他更想參演動作劇。他透露之後會演出新韓劇《金銀島》，飾演於大企業由低做起的角色，應會令觀眾有新鮮感。

朴炯植新劇演大企業低層角色

朴炯植在網站選舉「最靚仔、演技最好男演員」及「韓星最理想男友」均躋身十大，他說：「也不知自己最大魅力是什麼，獲大家喜歡覺得非常幸福，會以更好表演報答大家。」他透露父親很喜歡手表，雖然價錢很貴，仍打算送手表作為父親節禮物。

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相關字詞﹕哥連費路（Colin Farrell） 朴炯植 The Ballad of a Small Player 陳法拉

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