「黃蜂女」息影 桑里維傳拍《復仇者聯盟5》

提起祖拿芬美佐斯，曾跟他在Marvel超級英雄片《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》合作的44歲伊雲芝蓮莉莉（Evangeline Lilly），昨日透過社交媒體宣布息影：「我內心充滿喜悅且活出真我，感謝神，讓我得到祝福而感恩。我曾為離開名利場而感到恐懼，或許他日重返荷李活，但至少今天我已找到屬於自己的天地，我很快樂。」看來《復5》應該不會出現「黃蜂女」角色了。