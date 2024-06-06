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娛樂

「黃蜂女」息影 桑里維傳拍《復仇者聯盟5》

【明報專訊】在Marvel電影宇宙（MCU）第5階段扮演大反派「征服者康」的祖拿芬美佐斯（Jonathan Majors），涉嫌襲擊女友姬絲渣巴里（Grace Jabbari）罪成，隨即被Marvel電影公司解僱，原定由他擔綱的《復仇者聯盟5：康之王朝》（The Avengers: Kang Dynasty）亦已改名《復仇者聯盟5》（Avengers 5）。美媒Deadline昨日報道，《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）加拿大導演桑里維（Shawn Levy）或將收拾這個爛攤子，據報他已收到《復5》劇本，只待他答應執導。Deadline引述消息人士指，超過60名演員將會再次扮演MCU角色，當中包括「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、「奇異博士」班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）及「尚氣」劉思慕（Simu Liu）等。

提起祖拿芬美佐斯，曾跟他在Marvel超級英雄片《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》合作的44歲伊雲芝蓮莉莉（Evangeline Lilly），昨日透過社交媒體宣布息影：「我內心充滿喜悅且活出真我，感謝神，讓我得到祝福而感恩。我曾為離開名利場而感到恐懼，或許他日重返荷李活，但至少今天我已找到屬於自己的天地，我很快樂。」看來《復5》應該不會出現「黃蜂女」角色了。

相關字詞﹕伊雲芝蓮莉莉 桑里維 復仇者聯盟5

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