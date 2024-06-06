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娛樂

《異星戰境》蟬聯Netflix收視冠軍

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布5月27日至6月2日的一周收視，珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）監製兼主演科幻動作片《異星戰境》以3160萬觀看次數，蟬聯英語電影收視榜冠軍，亦是上周Netflix所有節目中最好成績；動畫系列《冰河世紀5：隕石撞地球》（900萬）及《冰河世紀3：大威龍駕到》（810萬）同時躋身三甲之列。

非英語電影方面，波蘭犯罪片《極惡原色：腥紅血岸》初上榜即錄得1990萬觀看次數登頂，《夠薑空姐》（890萬）和《仿生超極限》（700萬）分別佔據第2及3位。

值得一提的是，今年獲頒奧斯卡最佳視覺效果的日本怪獸片《哥斯拉-1.0》，上架短短兩日觀看次數已達610萬，可見捧場者眾，目前排名第4位，不難預計下周將有明顯升幅。

《柏捷頓家族：名門韻事3》以1160萬觀看次數榮登英語節目榜三連冠，紀錄片《為魔起舞：TikTok網紅異教大解密》（880萬）及《布偶尋蹤》（680萬）初上榜分佔亞季軍；同屬新上架的西班牙青春劇《一個都不能多》錄得480萬觀看次數，擊敗韓劇《The 8 Show》（280萬）和日本動畫《鬼滅之刃 柱訓練篇》（210萬），穩佔非英語節目收視榜首。

相關字詞﹕柏捷頓家族：名門韻事3 哥斯拉-1.0 Netflix收視 異星戰境

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