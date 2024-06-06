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娛樂

《侍者》製作費14億 冠絕《星球大戰》劇集 李政宰演絕地大師 參考里安納遜

【明報專訊】韓劇《魷魚遊戲》男星李政宰首次參演影視串流平台Disney+《星球大戰》劇集《侍者》（The Acolyte），昨日在香港上架。李政宰昨日現身首爾記者會為新劇造勢，自爆為了演好絕地大師角色，開拍前先重溫《星戰》系列的影視作品，又參考《星球大戰前傳：魅影危機》里安納遜（Liam Neeson）的演出。據美媒透露，《侍者》製作費高達1.8億美元（約14億港元），超越《曼洛達人》成為同系列劇集之冠。

文：蘇珮欣

《侍者》故事背景設定於共和國時代末期，絕地武士接連遭到殺害，受人敬仰的絕地大師Sol（李政宰）與昔日愛徒Mae（雅曼拉施丹堡飾）再次相遇，攜手調查事件真相。《侍者》全劇共分8集，昨日率先公開首兩集。

開鏡前溫故知新

為了宣傳新劇，李政宰昨日現身首爾龍山區某戲院，出席試映活動。他表示《侍者》故事發生在《星球大戰》最早時期，因此他飾演的絕地大師，與同系列角色不同，雖然是前輩但「感覺較為貼地」。他又透露開鏡前，先重溫所有《星戰》電影及劇集，尤其是里安納遜（Liam Neeson）在《星球大戰前傳：魅影危機》扮演絕地大師Qui-Gon Jinn，務求令到兩個角色有連貫感覺。

首次接拍荷李活劇集的李政宰表示，拍攝過程並不輕鬆，他解釋：「由於是英語對白，特別注重發音，幸好有兩名英語老師加上兩名台辭教練幫忙，拍攝前花上4個月時間練習，而在倫敦拍攝10個月內，幾乎每日都上英語課。稍有不滿意的場面都可重拍，因此非常感謝劇組的幫忙。」

破《曼洛達人》紀錄

被問到有「星戰迷」不滿亞裔演員飾演絕地大師，李政宰表示理解：「《星戰》粉絲遍佈全球，當然會出現不同想法。事實上，歷代絕地大師的服飾、髮型、武術和哲學思想，不難發現充滿東方色彩，所以由亞裔演員演出也是理所當然吧。我能夠參與其中，感到非常高興。」

據《紐約時報》報道，《侍者》製作費高達1.8億美元（約14億港元），以全劇8集計算，平均每集花費2250萬美元（約1.75億港元），超越前作《曼洛達人》每集1500萬美元（約1.17億港元）的舊紀錄，製作費冠絕《星戰》劇集。

相關字詞﹕Disney+ 李政宰 侍者

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