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娛樂

【娛樂場】「Let's Talk About Sex 2024」電影節 睇戲上堂談情論性

【明報專訊】MOViE MOViE聯同香港大學比較文學系和香港大學學生發展及資源中心（通識），將於6月21日至7月7日合辦「Let's Talk About Sex 2024」電影節。搜羅5部不同議題的國際得獎電影，深入淺出、談情論性，跟觀眾一起打開房門清心直說，打破禁忌探討情感與性話題，以學術與文化視角解構性的多面與可能，看一套上一課。

兩片香港首映

電影節開幕電影是英國導演莫莉曼寧禾加首部長片《敢愛咁做》，奪康城影展一種關注大獎。女主角米雅麥簡娜布斯憑細膩入微演技，勇奪英國電影學院新星獎，同時奪英國獨立電影最佳主角、配角及選角三獎。閉幕電影是香港首映的《我12歲，你介意嗎？》，獲捷克金獅獎最佳紀錄片、觀眾票選獎和哥本哈根國際紀錄片影展主競賽片。兩電影人招募3名絕世童顏的成年女演員展開社會實驗，揭示網絡最黑暗的角落。

另一部《我的2年妓錄人生》也是香港首映，講述年輕法國女作家艾瑪為了記錄「妓院」真實面貌，以身犯險，從早到晚與一個接一個不同的男人享受魚水之歡，不知不覺間陷入險境。

日本導演大島渚的《感官世界》（4K數碼修復版）經典重現。《感官世界》是1976年的日法合製劇情片，被視為世界十大禁片之一，改編自1930年代轟動日本全國的情殺案「阿部定事件」，奪芝加哥影展評審團特別獎、英國電影協會大獎、報知映畫賞最佳男主角。

導演大島渚強調電影不淫穢

《感官世界》講述旅館女侍應阿部定與老闆石田吉藏一見鍾情，發展不倫關係，終日沉溺在性愛和肉體的歡愉中。隨着投入情感越深，阿部定無法接受石田的身體不屬於自己，為追求更高層次的滿足感，開始嘗試極端的窒息式性愛，即使失去生命也在所不惜……導演大島渚甚至被迫上法庭辯護自己的作品，表示：「能表達出來的不是淫穢。隱藏着的才是淫穢。我拍的是：性的自由、愛的純粹。」

《男生女相：華語電影之性別》是英國電影學會（BFI）為慶祝電影誕生100年，特邀香港導演關錦鵬回顧古今華語電影。他大膽選擇以自身角度切入，不但赤裸裸解剖自己，成為香港首位公開出櫃的導演。

關錦鵬現身跟觀眾交流

關錦鵬透過這部具爭議的電影，訪問張國榮、楊德昌、侯孝賢等著名電影人，重新審視華語電影過去100年中若隱若現的酷兒性（Queer）──從粵劇名伶任劍輝反串男角，吳宇森強調兄弟情誼的剛陽電影，到突破形象的張國榮與林青霞，尖銳討論華語電影生態中的父權思想、性別定型等複雜議題。

電影曾參展威尼斯電影節、鹿特丹國際電影節。6月23日MOViE MOViE Cityplaza （太古城）放映場設映後談，由香港大學比較文學系講師羅玉華博士主持，導演關錦鵬將親身出席，跟觀眾交流。

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