小肥48歲生日開騷 邀粉絲參加「變態」派對

小肥透露演唱會上半部會呈現大家熟悉的他，獻唱大家想他唱的歌，包括《寵物》和《時光機》等，下半部先會『變態』，小肥說：「想講『變態』唔係呈現我嘅變化，係一個一直收埋喺心入面，自己慢慢浮現出嚟，最後終於放監嘅小肥，我都係最近先認識呢個一直喺我心底嘅小肥，我稱佢做『小肥西子』，想喺演唱會介紹佢畀大家」。

小肥表示演唱會下半部以「小肥西子變態」為主題，沒有任何說教，似開派對，「以新歌配合歌舞昇平、花枝招展8個字，想大家以單純的心態來開party，同我一齊癲一晚」。

小肥日前與RubberBand主音繆浩昌（6號）、雷深如（J.Arie），由尖沙嘴走到中環共7間酒吧獻唱，為演唱會預演，唱到最後一間，全場觀眾不肯放人大叫安歌，小肥與J.Arie每人唱多一首歌，滿足熱情的觀眾。

娛樂組

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