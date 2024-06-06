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娛樂

小肥48歲生日開騷 邀粉絲參加「變態」派對

小肥下周開騷化身Party Queen 跟J.Arie到酒吧獻聲預演

【明報專訊】小肥（徐智勇）入行17年，將於本月13日至14日舉行兩場《小肥「完全變態」演唱會》，6月13日是他的48歲生日。小肥自承認出櫃後，開始慢慢認識真正的自己，愈來愈喜歡這個自己，當決定開騷，即時想到「完全變態」主題，配以彩虹顏色，帶出LGBT（多元性別）的精神。

小肥透露演唱會上半部會呈現大家熟悉的他，獻唱大家想他唱的歌，包括《寵物》和《時光機》等，下半部先會『變態』，小肥說：「想講『變態』唔係呈現我嘅變化，係一個一直收埋喺心入面，自己慢慢浮現出嚟，最後終於放監嘅小肥，我都係最近先認識呢個一直喺我心底嘅小肥，我稱佢做『小肥西子』，想喺演唱會介紹佢畀大家」。

小肥表示演唱會下半部以「小肥西子變態」為主題，沒有任何說教，似開派對，「以新歌配合歌舞昇平、花枝招展8個字，想大家以單純的心態來開party，同我一齊癲一晚」。

小肥日前與RubberBand主音繆浩昌（6號）、雷深如（J.Arie），由尖沙嘴走到中環共7間酒吧獻唱，為演唱會預演，唱到最後一間，全場觀眾不肯放人大叫安歌，小肥與J.Arie每人唱多一首歌，滿足熱情的觀眾。

娛樂組

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