明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

余毓興反擊入稟控張柏芝誹謗 稱將公開證據 期待面對面對決

【明報專訊】余毓興昨日在抖音發布短片，表示已正式委託律師向香港高院完成入稟控告張柏芝誹謗的程序，他說：「針對張柏芝近日在媒體上發布虛假不實的聲明，已嚴重損害本人的聲譽和公眾形象，所以在提出入稟控告張柏芝之餘，本人余毓興將被迫陸續公開公布相關證據，以還清白。」

張柏芝2020年遭前經理人余毓興入稟高等法院控告違約及追討片酬，索償至少1276萬元，有指案件最快明年才再開庭續審。余毓興日前疑藉新歌《以犬之名》暗示張柏芝不是，接受傳媒訪問翻舊帳。

張柏芝周一（3日）入稟高等法院控告前經理人公司創辦人余毓興，入稟狀指余毓興從不曾是張柏芝的經理人，余毓興今年6月起向傳媒「放話」及於社交平台惡意發布針對張柏芝的誹謗言辭，目的是為宣傳自己的新作品和博取關注自我滿足。張柏芝要求法庭頒令余毓興移除和禁止他再發布有關言論，並向她道歉及賠償。

身在海外 回港即展開大審判

余毓興昨透露身在海外錄製音樂作品，未來數天會回港向媒體和大眾陸續公開相關證據，同時非常期待在香港和張柏芝面對面來一場世紀大對決，讓媒體和公眾來一場史無前例的大審判，「在我未能飛回香港提供證據之前，我想透過媒體請問張柏芝，你從2013年8月至2015年玩失蹤為止，在這段期間，你在聲明中聲稱本人余毓興不是你的全球經紀人，並偽造公章，以你經理人身分擅自私自簽約，那請問你在這段時間，你的經理人又是誰呢？所有的工作又是誰接洽後簽名蓋章呢？」

娛樂組

相關字詞﹕余毓興 張柏芝

上 / 下一篇新聞