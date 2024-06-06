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娛樂

蘇永康JW為「天使綜合症慈善騷」獻聲 何雁詩為母則強 誓兼顧家庭事業

何雁詩入行15年初心不變 為母則強：家人是我最大後盾

【明報專訊】何雁詩近日與老公鄭俊弘公開兩歲兒子鄭讚廷（Asher）確診患罕見遺傳病天使綜合症，盼透過分享自己故事，喚起公眾對天使綜合症患者及其家庭關注和支持，他們將於7月7日舉辦一場慈善演唱會。出道15年的何雁詩雖已為人妻及人母，喜愛唱歌初心不變，最近推出新歌《野馬》，自言不是一匹野馬而是「辣妹」，希望有知音，每首歌達到收支平衡有錢賺，可以繼續出歌。何雁詩感激父母、老公鄭俊弘及兒子成最大後盾，讓她有勇氣前行，事業家庭兩兼顧。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

何雁詩與鄭俊弘昨日在社交平台宣布下月7日假西九文化區戲曲中心大劇院舉行《天使綜合症慈善演唱會》，演出歌手包括蘇永康、方力申、王灝兒（JW）、RegenC.（張惠雅）及小肥，門票收益全數撥捐3個受惠機構，包括「香港天使綜合症基金會」、「F.A.S.T.」和慈善演唱會協辦商「雲彩行動」。他們寫道：「作為父母、作為演藝工作者，我們希望能出一分力，讓社會大眾加深對天使綜合症的認識，所以我們希望籌備一個慈善演唱會，透過音樂呈現罕見病家庭的故事，令大家更加了解天使綜合症之餘，對不同界別人士更為體諒。」

貫徹始終 忠於自己

何雁詩最近忙於籌辦演唱會及宣傳新歌《野馬》，表示《野馬》由填詞人梁栢堅在社交平台看到她放售野馬跑車而起，覺得嬌小的她竟然喜歡這種「辣」車，貫徹始終，像對音樂熱情一樣。她自言在各個階段有很多轉變，但始終喜歡唱歌，內心有一股熱血，想繼續向前衝，事業家庭兩兼顧。

何雁詩透露父母建議她換七人車，方便接載兒子，她拒絕：「車就好似著衫一樣，勉強著一套不適合自己的衫，會格格不入，七人車由老公駕駛，我繼續駕駛自己喜歡的車款。」

再簽公司 專心做音樂

何雁詩2009年參加第一屆無綫歌唱比賽節目《超級巨聲》入行，感慨不經不覺已15年，其間有不同轉變，「參賽時才16歲，沒想過會成為歌手，半隻腳踩進娛樂圈，由最初拍劇，加盟musicNEXT後再轉投星夢娛樂，開始唱劇集歌，遇上第一首過百萬瀏覽歌曲《我不會撒嬌》，當時雄心壯志，覺得出什麼歌都不用擔心」。

之後何雁詩以獨立歌手身分出歌，到現在再簽唱片公司，與負責人張子丰是好朋友，加上曾自資出歌，很多東西都了解，「現在合作方式很舒服，不需要兼顧發行和印刷等事，專心做音樂。我愈來愈雄心壯志，之前單人匹馬，現在有多匹馬陪我一齊跑，錄完《野馬》，監製何鈞源話這首歌『得喎』，令我增添信心」。

感激父母無條件支持

何雁詩表示唱歌目標一向不是攞獎，只希望每首歌都賺錢，可以有下一首歌，以及有一班歌迷支持。她感家人成最大後盾，「尤其有小朋友後，發覺父母很偉大，至今仍無條件支持我，還有老公，真心感激他體諒與支持，經常做司機揸車接載我出入。無論出面發生什麼事，家人是我的避風港」。

是否承傳媽媽作風，無條件支持小朋友？何雁詩說：「當然，未必提供到最好的東西，可以提供愛與支持，我和老公都不是虎媽虎爸，我們好chill，最重要是Asher開心。」

見兒子開心壓力全消

談到兒子Asher就眉開眼笑，何雁詩說：「兒子是上天𧶽給我的禮物，每次見到他好開心，冇晒壓力。」現在工作帶給她滿足感，希望家庭和事業取得平衡，稱現今社會，女性婚後保持自己的事業，心態才會平衡，尤其在香港照顧小朋友，好大壓力，她更加想做好事業，「我很幸運，老公好惜我，大家懂得分配時間，一個忙的時候，另一個就負責打理屋企，彈性啲」。

何雁詩自覺當媽媽後有點轉變，除看世界的視野擴闊了，遇到任何挑戰都可以頂得順，「以前較容易情緒波動，成為人母後，變得堅強，因為我要努力計劃好將來，才能給小朋友最好的」。

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