Waterbomb宣布向觀眾賠償 提供醫療費支援

為保藝人粉絲安全 調整表演時間

Waterbomb總部公開信開首寫道：「大家好，Waterbomb香港的粉絲們！我們是Waterbomb總部。對於在6月1日至6月2日在香港舉辦的Waterbomb活動中遇到了3號強風信號的突發天氣狀况，但仍然與我們一起度過的粉絲們，表示由衷的感謝，同時深感抱歉。由於在6月1日香港懸掛了3號強風信號，為當時的演出安全帶來了嚴重威脅。Waterbomb活動將所有參與者的安全放在首位，因此為了保障藝人和粉絲的安全，對藝人的表演時間進行了調整，入場時間也有所延遲，對此表示歉意並希望大家理解。」

之後提到在首晚活動結束後，由於物品寄存處管理不善，加上大量降雨影響，未能在突發天氣狀况下做好更充分的準備，導致一班粉絲需要長時間等待，他們深表歉意，「無論是香港的營運商還是代理商，Waterbomb總部對此事件負有共同責任，並深感抱歉。對於因此而遭受不便的所有粉絲，我們深表歉意」。Waterbomb總部提供措施處理觀眾因此而產生的損失，「對於因長時間淋雨而感冒或需要接受醫療診治的粉絲，我們將透過營業責任保險提供醫療費用支援。另外，對於寄存物品的遺失，請將物品寄存處的購買憑證發送給我們，我們將在彙總後，逐一通知賠償方案」。

娛樂組