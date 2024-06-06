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娛樂

曾志偉稱配合奧運盛事 無綫黃金時段劇集停播 方力申巴黎直擊 拒再犯低級錯誤

「奧運之星」名單曝光 曾志偉稱奧運期間 晚上8點至11點停播劇集
20年前跟葉璇做奧運主持爆不和 方力申拒再犯低級錯誤

【明報專訊】無綫昨日舉行《2024巴黎奧運盡在TVB》記者會，由文化體育及旅遊局長楊潤雄、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆任主禮嘉賓，迎接奧運50天倒數儀式。擔任奧運主持的方力申、黃翠如、朱凱婷、鍾志光、林溥來、陳懿德，聯同一眾專業評述員出席，並委任劉穎鏇、黃庭鋒、孔德賢、鄭衍峰、何沛珈、何泳芍為「奧運之星」，總經理（節目內容營運）曾志偉透露配合奧運盛事，巴黎奧運期間晚上8時至11時黃金時段會暫停播劇集。方力申伙黃翠如到巴黎直擊，重提方力申與葉璇2004年主持雅典奧運時，直播期間發生爭執，之後傳出二人不和，方力申自認「老pat pat」，有信心不再犯低級錯誤。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

曾志偉表示巴黎奧運舉行期間，晚上8時至11時黃金檔期會全部播映奧運項目，暫停劇集播映，「奧運是4年一度盛事，今屆香港代表隊很有望攞獎牌，亦有好多國家代表有望得牌，大家都期待坐在電視機面前見證重要時刻，這些氣氛不能錯過，寧願將劇集暫停，讓大家一齊慶祝，並為香港運動員加油」。

無特別攻勢 盡力做到最好

談到其他電視台都直播奧運，無綫有什麼攻勢 ？志偉稱到巴黎直擊，安排了很多專業項目代表或有經驗運動員幫手旁述和分析，無論每一名運動員能否攞獎，都能夠做到訪問，由藝人代表香港觀眾慰問他們，分享他們的心情。黃翠如會到巴黎街頭，體驗當地情况、美食、買紀念品，盡量希望大家未能身處巴黎奧運都感受到當地氣氛。志偉說：「我們都是盡做，希望做到最好，冇話咩特別要搶先，覺得每樣都是公平，大家都是用心為香港市民去做，希望大家觀眾睇得開心，都知道大家有好多選擇，希望大家守住無綫、睇無綫。」

笑稱抽籤揀出「奧運六星」

問到如何選出「奧運六星」？志偉開玩笑說：「抽籤㗎！」其後解說是挑選有運動底子、有經驗和熱誠的藝人，希望「六星」可帶動觀眾氣氛。志偉說巴黎外景人數配額有限，他留在錄影廠大本營跟大家分享，雖然有些賽事深夜舉行，他不惜捱眼瞓欣賞，「等如睇英超，瞓少少，然後扎醒起身睇鍾意項目，等第二朝有話題，若攞到獎，我會即刻衝出鏡頭前面，覺得今年香港代表隊在游泳和劍擊賽事有望攞牌，希望能夠破攞金牌紀錄，這個是我們最期待」。有否邀特首李家超上節目睇奧運？志偉說：「特首日理萬機，不知他瞓未，我諗特首如果有這個興致，當時想同香港觀眾分享，我們當然歡迎，但不敢邀請他，不想難為他。」

小方拒認面罩舞者是女友

方力申（小方）剛完成佛山演唱會回港，被問演出時有戴面罩女子伴舞，疑是其女友葉萱上台送驚喜。他笑稱不知對方是誰，「佢矇住面，我又矇住眼，我只知女友坐第一行、我父母坐第二行捧場，女朋友支持男朋友是天經地義，之前做舞台劇她都睇了五六場，只是今次才被影到。（女友有冇興趣跳舞？）我不太知道她的興趣」。他趁機宣傳，透露8月再到中山演出，屆時會問導演會否加插揭開美女舞者的謎底，「睇吓到時我揭開佢面罩，還是她揭開自己身分」。

翠如首任奧運主持

小方與翠如將赴巴黎逗留個多月直擊奧運，重提小方2004年雅典奧運伙葉璇主持，因直播中對葉璇爆出一句「跟住你寸我吖嘛」，隨即傳出不和至今。小方有信心不再犯低級錯誤，「我已經是『老pat pat』，總之不做第一個開口講話的人就得，大家鬥唔講嘢」。

翠如笑言要向小方請教，因首次擔任奧運主持，「我是新手，要靠小方，真的不懂，我主力做旅遊介紹，訪問運動員由小方負責，不過都要做足功課，了解巴黎當地旅遊生活和與奧運相關的周邊趣事，今次應該幾好玩，我從未想過有機會做這些節目，希望可以入場欣賞跳水賽事，老公蕭正楠忙於拍劇不會同行，但已要求要一些奧運相關手信」。小方預算到時會很忙碌，因做東京奧運時要親自抬機器、腳架周圍拍攝，會否買手信給女友要視乎情况。

劉穎鏇多睇資料免出錯

「奧運之星」劉穎鏇第一次參與奧運盛事，巴黎奧運期間會四出做推廣，心情緊張，會多睇資料做準備，以及向前輩請教，避免問錯問題惹負評。她很喜歡籃球、游水、跳水、劍擊項目，一定為香港運動員張家朗、何詩蓓出戰打氣，又透露讀中學時期熱愛打籃球和排球，希望在公開活動上跟觀眾玩遊戲互動，「我可以示範籃球球技，或者跟觀眾一齊比賽打羽毛球、乒乓波、籃球、排球，體驗劍擊運動」。

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相關字詞﹕黃翠如 方力申（小方） 劉穎鏇 總經理（節目內容營運）曾志偉 2024巴黎奧運盡在TVB

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