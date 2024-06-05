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娛樂

【開箱】《哥斯拉-1.0》 不能說的「禁映」秘密

【明報專訊】《永遠的0》山崎貴執導，神木隆之介和濱邊美波主演的《哥斯拉-1.0》去年11月在日本開畫，其後移師歐美上映，全球票房累收1.1億美元（約8.5億港元），更贏得奧斯卡最佳視覺效果，可謂叫好叫座。然而東寶電影公司拒絕出售放映權予亞洲其他國家及地區（包括香港），原因未明。隨着此片在毫無宣傳的情况下，6月1日突然在影視串流平台Netflix上架，觀眾看罷自能推敲內情。

日片首奪奧斯卡最佳視覺效果

為慶祝《哥斯拉》電影系列面世70周年紀念，曾在前作《續·三丁目之黃昏》拍攝哥斯拉戲中戲的山崎貴，奉命執導最新一集《哥斯拉-1.0》，據報製作費僅需1500萬美元（約1.17億港元），電腦特技團隊亦不過30餘人，卻能橫掃日本電影學院獎最佳電影、劇本及攝影等八大獎項，並成為首部獲頒奧斯卡最佳視覺效果的日本片，海外影迷當然拭目以待；可是等到今年3月，依然上映無期，本報記者曾在香港影視博覽向日本東寶電影展區的負責人查詢，對方承認《哥斯拉-1.0》收到很多邀請，但不打算在港出售放映權；記者再問亞洲地區會否透過串流平台播放，負責人當時表示無可奉告。

事實證明《哥斯拉-1.0》低調落戶Netflix，網上有傳這個安排跟東寶與《哥斯拉×金剛：新帝國》製片商傳奇影業有關，據報雙方合約訂明，美日版本《哥斯拉》不能同期上映，防止打對台造成雙輸局面，因此當《哥斯拉×金剛：新帝國》3月開畫後，《哥斯拉-1.0》只好避席。另一說法則是，一向反戰的日本動畫大師宮崎駿曾經批評山崎貴前作《永遠的0》劇情右傾，有鼓吹軍國主義之嫌。《哥斯拉-1.0》亦不例外，主角神木隆之介飾演「神風敢死隊」逃兵，貪生怕死的他最後卻以自殺式襲擊方法「炸死」哥斯拉，成為保家衛國大英雄；有傳東寶為免觸動鄰國神經，因此拒絕出售放映權予亞洲國家及地區，似乎空穴來風未必無因。

神風敢死隊遇上哥斯拉

跟《永遠的0》一樣，《哥斯拉-1.0》亦以第二次世界大戰為背景，講述1945年戰事結束前，日軍神風敢死隊成員敷島浩一（神木隆之介飾）為了保命，逃到為空軍補給的大戶島，結果遇上哥斯拉登陸，他害怕得不敢使用零式戰鬥機上的機關槍還擊，任由怪物殺盡島上工作人員，最終只有他跟維修技師橘宗作（青木崇高飾）倖免於難。日軍戰敗投降後，敷島返回東京老家，驚聞父母雙亡，鄰居太田澄子（安藤櫻飾）亦把子女喪生歸咎於他作戰不力，鄙視其懦夫行為。

受盡外間指摘和內心愧疚夾擊的敷島，某日遇上少女大石典子（濱邊美波飾）和她收養的棄嬰明子，敷島好心收留二人，為了生計只好鋌而走險，接下清理海底水雷的「清道夫」工作。隨船出發尚有前海軍技術官野田健治（吉岡秀隆飾）、船長秋津清治（佐佐木藏之介飾）和水手水島四郎（山田裕貴飾）。同一時間，美軍在馬紹爾群島的比堅尼環礁進行核爆試驗，哥斯拉受到核輻射影響，體型和力量產生變化，更朝着日本東岸進發，敷島等人奉命以水雷阻止牠前進但不果，東京勢將淪陷。

（明日再續）

相關字詞﹕吉岡秀隆 安藤櫻 濱邊美波 神木隆之介 山崎貴 哥斯拉-1.0 開箱

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