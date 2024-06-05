竹內涼真演日劇《人中之龍》 拜師朝倉未來學武

新劇取名《人中之龍～Beyond The Game》，故事取材自同名電玩，同樣以虛構的東京神室町紅燈區為背景，劇本卻是原創，講述個性重情義且勇武好戰的桐生一馬，為了保護在兒童院一起長大的好友，機緣巧合下進入黑道世界，劇情將橫跨1995年及2005年兩個時間軸。竹內涼真在記者會表示，在長達6個月的拍攝期間，他跟桐生一馬彷彿已成為一體，為了演繹角色戰無不勝的氣勢，開拍前先跟日本著名MMA職業拳手朝倉未來學武，「他由基礎教起，拍攝時亦指導我，真的非常感謝他」。除了練拳和操肌，竹內涼真亦嚴格控制飲食習慣，「對我來說，這才是最困難亦最有挑戰性」。