竹內涼真演日劇《人中之龍》 拜師朝倉未來學武

【明報專訊】影視串流平台Prime Video昨日宣布把經典電玩系列《人中之龍》改編成日劇，請來《全裸監督》武正晴執導，《Believe-為你架起的橋樑》竹內涼真飾演男主角桐生一馬，講述他在日本黑道生存的驚險故事，全季共分6集，將於10月25日在全球240個國家及地區上架。竹內涼真在昨日的記者會以一身黑衣造型登場，並為巨型金色屏風上的龍紋身圖案點睛，卻因左右不分而鬧出笑話，他急得大叫：「怎麼辦呢？」逗得全場爆笑。
新劇取名《人中之龍～Beyond The Game》，故事取材自同名電玩，同樣以虛構的東京神室町紅燈區為背景，劇本卻是原創，講述個性重情義且勇武好戰的桐生一馬，為了保護在兒童院一起長大的好友，機緣巧合下進入黑道世界，劇情將橫跨1995年及2005年兩個時間軸。竹內涼真在記者會表示，在長達6個月的拍攝期間，他跟桐生一馬彷彿已成為一體，為了演繹角色戰無不勝的氣勢，開拍前先跟日本著名MMA職業拳手朝倉未來學武，「他由基礎教起，拍攝時亦指導我，真的非常感謝他」。除了練拳和操肌，竹內涼真亦嚴格控制飲食習慣，「對我來說，這才是最困難亦最有挑戰性」。
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