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娛樂

曾大罵侍應遭餐廳禁足 占士高登為九霄驚魂搭客出頭獲讚

【明報專訊】曾主演《一切從音樂再開始》的英國名嘴占士高登（James Corden），日前從葡萄牙法魯前往倫敦的航班經歷九霄驚魂，其間更與其他乘客滯留里斯本機場，他不但在機上安慰其他人，為了同機乘客的權益，更與航空公司職員據理力爭，似乎想為兩年前在紐約被指發狂怒罵侍應遭餐廳老闆禁足一事洗底。

日前網上流傳照片，英國名嘴占士高登狀若在某機場大罵英航職員；不過自稱跟占士是同一航班的乘客Vanessa接受英媒《都市日報》訪問，卻有另一版本。

跟丈夫及母親同行的Vanessa表示，該英航班機是周日從葡萄牙法魯出發並以倫敦為目的地，占士也是乘客之一。據報起飛後不久盤旋近45分鐘，航班依然未能上升到指定高度，隨後廣播表示要緊急迫降。Vanessa表示當時空服員指示乘客保護自己，就像起飛前的安全示範所言，稱着陸後要找尋最近的逃生出口，並離開機艙。Vanessa稱最後乘客被告知不再需要維持防撞姿勢，航班亦着陸里斯本機場，卻要在機艙呆等3小時，才被告知航機故障將會停飛。

Vanessa表示大家呆等期間，占士高登在走廊走來走去，跟乘客自拍，又不斷開玩笑。Vanessa確認網上流傳照片中占士高登是與英航職員對質，但她稱占士此舉是為乘客出頭。Vanessa表示乘客最後獲准離開機艙，但在候機室沒任何英航職員的蹤影，最後卻被趕到移民局要大家排隊過關，當中不乏一家大小，有兒童同行，Vanessa說：「占士是飛行常客會員吧，但他沒有離開，像在說：『那這些帶同小孩子的人怎麽辦？』認為這樣處理不能接受，也不合理。」Vanessa稱到翌日早上9點半才能上機飛返倫敦，但占士跟其他乘客一樣，一起排隊，待遇也一樣。

Vanessa所言似乎想為近年被指態度及行為惡劣的占士高登洗底；前辣妹（Spice Girl）成員Mel B曾在節目上公開表示占士是她最不喜愛的名人之一，又指他是其遇過的蠢材之最。另一英國名嘴力奇基維斯（Ricky Gervais）亦曾在社交平台發文，指斥占士盜用其棟篤笑的笑料。不過最受爭議的是2022年占士與太太光顧紐約的Balthazar餐廳期間，涉嫌怒罵侍應，遭該餐廳老闆基夫麥諾利（Keith McNally）禁止他再光臨。占士其後公開道歉，但否認基夫所說的版本，僅稱不禮貌對待該侍應，亦沒有說出貶低他人字句，只表示其妻有食物敏感，廚房卻連番出錯，他說了語帶嘲諷的評語，已深感懊悔。基夫則指他無理取鬧，最先是投訴食物中有一條頭髮，因此要求免費飲品；又投訴下單的奄列沒按占士太太要求只用蛋黃，而用了蛋白；重做之後送來又發現伴隨奄列的是薯條而非沙律，基夫指當時占士大發雷霆，像發瘋一樣狂罵侍應。

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