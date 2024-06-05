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娛樂

【娛樂場】《Auntie妳好東南亞玩番轉》 保錡帶冰姐媚姨夜蒲玩極限運動

【明報專訊】ERROR成員吳保錡、鍾慧冰（冰姐）、陳月媚（媚姨）主持15集的ViuTV節目《Auntie妳好東南亞玩番轉》，播出第二周大受歡迎，在ViuTV網頁曾登「最多人睇」榜首。

兩代冇大冇細 吸引觀眾

保錡、冰姐和媚姨合作主持《Auntie妳好》20個月，節目去年11月結束，這個跨世代組合相隔半年再重組衝出香港，先後到泰國、馬來西亞與澳門拍攝《Auntie妳好東南亞玩番轉》，3人默契十足，繼續冇大冇細，體驗各樣新奇好食、好玩又刺激的挑戰。

製作組分別給冰姐與媚姨一張「長者卡」，保錡獲「懦夫卡」，如免死金牌，可以迴避一次不想面對的挑戰，測試3人面對新事物時，會選擇逃避，還是趁機衝破固有框框、突破自我。

保錡、冰姐與媚姨率先到泰國吃喝玩樂，行程豐富、娛樂性十足，保錡努力搞笑，兩Auntie真情流露又笑又喊，場面搞笑。每集有不同主題，媚姨首訪猛男餐廳，見一班爆肌猛男在舞池中央邀請在場女士拍照和抱抱，她表現猴擒，愈玩愈放，1979年港姐季軍冰姐全程保持優雅氣質，玩得好保守。

保錡在泰國之旅「犧牲色相」，體驗古法泰式按摩「抓龍筋」，赤膊的他露出痛苦表情，在旁的媚姨看得心痛，叫按摩師不要對保錡太用力。

保錡為觀眾願做一世小丑

保錡自迷上跑步後變得正經，經常提着正能量，但不忘搞笑本色，一嘗「抓龍筋」後，在社交平台發文：「一個男人最痛初體驗，我做電視台目標是想觀眾快樂，所以『我願意做你一輩子的小丑』，在電視上給大家衝擊和快樂，為世界做更多好事……希望能帶給你快樂和簡單的30分鐘。」

媚姨瞓病牀體驗生老病死

保錡跟媚姨到夜總會見識之餘，又宣揚跑步，要一班公關小姐跟他做熱身運動。除了搞笑，製作組亦讓保錡有所發揮，不時為他的歌曲宣傳，還表現他乖仔一面。其後3人到螢火蟲餐廳開餐，在浪漫環境下，兩Auntie幻想跟伴侶到訪，保錡則想起媽咪，稱現在有能力帶母親再訪這餐廳享受。

媚姨到開放式動物園跟獅子、老虎與長頸鹿玩得好開心，十足大細路；在人生咖啡店則體驗生老病死，被安排躺模擬ICU的病牀上跟最愛說最後一句話，感觸良多，場面感人。

3人到訪馬來西亞吉隆坡，體驗富豪生活，獲法拉利車隊迎接。冰姐與媚姨大膽挑戰11層樓高滑水道，他們又到平民夜總會登台，唱《Auntie 妳好》主題曲。兩Auntie在澳門再接受挑戰，一嘗室內跳傘，更成為ViuTV最年長藝人在旅遊塔空中漫步。媚姨的語言能力大爆發，學習葡文爆笑連場。

《Auntie妳好東南亞玩番轉》

逢周一至五 晚11時正 ViuTV（99台）播映

相關字詞﹕陳月媚（媚姨） 鍾慧冰（冰姐） 吳保錡（保錡） Auntie妳好東南亞玩番轉

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