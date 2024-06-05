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娛樂

黃澤鋒老婆被愛女同學笑年紀大 4歲「小黃妃」冧讚媽媽靚女唔老

【明報專訊】57歲黃澤鋒與同齡太太陳麗麗亮相ViuTV節目《不一樣的爸媽》，分享二人的愛情故事，提到陳麗麗以52歲「超高齡產婦」誕下女兒黃熙恩（小黃妃），一度出現妊娠毒血，試過昏迷不醒差點中風，經3小時搶救才脫離生命危險，現在一家三口生活幸福。

懶理「超高齡產婦」閒言

陳麗麗表示當年成「超高齡產婦」，沒有理會外界反應，黃澤鋒說：「人哋點講我控制唔到，只係諗太太嘅心理點樣控制，我乜都做唔到，佢嘅辛苦我又唔知，唯一係喺心理上點樣支持佢。」4歲小黃妃在節目中透露曾經有同學仔取笑媽媽年紀大，「媽媽唔開心，我都唔知道佢（同學仔）叫乜名，下次見到我就鬧佢。（有冇安慰媽媽？）有呀，其實媽媽都唔老呀，仲好靚女」。

同為節目嘉賓的陳柏宇和太太符曉薇，婚後育有兩女，符曉薇經歷兩次流產，夫妻互相扶持走過傷痛。符曉薇憶述懷第二胎時突然劇痛，原來單側輸卵管閉塞，需立即做手術切除。她後來懷第三胎，醫生檢查後確認胎兒患愛德華氏症，發育不完整，要人工流產，跟胎兒道別。

大女感恩父母賜妹妹

陳柏宇擔心妻子身體狀况，加上自己家庭背景，曾想過放棄再生，不認同大女兒需要弟妹陪伴，不過細女出世後，整個家庭自此變得更快樂，大女經常感恩父母為她帶來一個妹妹，他說：「好彩生咗第二個」。

儘管談及的話題沉重，陳柏宇和符曉薇表現輕鬆，因符曉薇對生活抱持樂觀心態，陳柏宇聽說大女兒愛媽媽多過愛他，他說：「你愛媽媽多啲囉，我冇所謂。」其實大女非常黐爸爸，只是媽媽在照顧女兒方面比較周到。

娛樂組

相關字詞﹕陳柏宇 黃澤鋒

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