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娛樂

音樂節改期轉場地 歌手陣容變 容祖兒加入 孫燕姿徐佳瑩未能參與

【明報專訊】亞洲大型音樂節One Love Asia Festival（OLAF）先後在新加坡及馬來西亞舉行，今次首度登陸香港，原定6月21日至23日一連三日在中環海濱活動空間舉行，日前大會突然公布因近期香港天氣欠穩，決定將音樂節移至室內場地亞洲國際博覽館Runway 11舉行，演出日期延至6月29日至7月1日，演出歌手陣容也有改動，持票人士可申請全額退款。有觀眾大失預算，因此鬧爆安排欠妥善。

近日多個戶外演出受天氣影響，要作臨時應變措施，OLAF提早逾半個月調動，公布新演出名單，原本參演的孫燕姿、徐佳瑩及動力火車未能參與演出，新加入容祖兒、湯令山、女團VIVA及台灣樂隊理想混蛋。其他演出歌手與單位有MIRROR的4名成員姜濤、盧瀚霆、柳應廷及李駿傑外，還有張敬軒、韋禮安、田馥甄、閻奕格、周湯豪、艾怡良、江海迦（AGA）、RubberBand、羅志祥、何洛瑤、楊安妮及搖滾樂團八三夭。

MIRROR改第二場演出

3日的演出組合也有調動，原本羅志祥跟MIRROR四子在尾場表演，新編排羅志祥與容祖兒等打頭陣首場演出，第二場MIRROR四子表演，第三場是張敬軒、RubberBand及八三夭等。有網民留言：「唔只由其他表演嘉賓補上，直頭洗牌喎？本來day 1想睇嘅三組嘉賓，畀你打散晒分開三日。」亦有問酒店機票是否有賠償？有質疑大會搞戶外演出沒做資料蒐集。

娛樂組

相關字詞﹕徐佳瑩 孫燕姿 容祖兒 One Love Asia Festival

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