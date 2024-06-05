張柏芝入稟高院控余毓興誹謗 申令移除及禁止發布有關言論

指余從沒以個人名義支付4000萬

原告為張柏芝，被告為余毓興。入稟狀指稱，張柏芝是著名演員，余相反沒有誠信，在高院一宗案件中明知他從來不是張的經理人而虛假地作如此聲稱。余清楚張當時的唯一經理人公司是新亞洲娛樂聯盟集團有限公司，公司在2013年8月已清盤。余亦從來無以個人名義向張支付4000萬港元，只有公司曾經這樣做。

翻查資料，公司由余成立，前述案件有關余入稟控告張違約並追討簽約金及賠償。入稟狀亦提到，案件已排期2025年12月開審，余今年6月1日起透過傳媒及於社交平台惡意發布涉誹謗的失實言辭，事前無尋求張的意見或警告她，旨在傷害張，及/或迫使張以不合理的條件結束案件的訴訟，及/或尋求關注以獲得心理上的自我滿足，及/或宣傳他在娛樂圈的新作品以獲利。

張一方認為余發布言論前已計算過個人得失並認為得大於失，很大可能會繼續發布，因此要求法庭下令余移除所有涉誹謗的言論、禁止他日後再透過任何形式作出類似行為、向張賠償、書面道歉，及/或刊登更正聲明。

余上載新片未提張柏芝

昨日余毓興的抖音「余生.相伴」帳號仍保留他前日向張柏芝反駁的7分鐘視頻，他昨日亦有上載新短片，內容是為高考生打氣，配以他的新歌《六月戰歌》，未提及被張柏芝入稟控告。

【案件編號：HCA 1052/24】

記者：湯璧瑜