明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

張柏芝入稟高院控余毓興誹謗 申令移除及禁止發布有關言論

【明報專訊】張柏芝前日（3日）入稟高等法院控告前經理人公司創辦人余毓興。據入稟狀，余從來不曾是張的經理人，他今年6月起向傳媒「放話」及於社交平台惡意發布針對張的誹謗言辭，目的是為宣傳自己的新作品，和博取關注自我滿足。張要求法庭頒令余移除和禁止他再發布有關言論，並向張道歉及賠償。

指余從沒以個人名義支付4000萬

原告為張柏芝，被告為余毓興。入稟狀指稱，張柏芝是著名演員，余相反沒有誠信，在高院一宗案件中明知他從來不是張的經理人而虛假地作如此聲稱。余清楚張當時的唯一經理人公司是新亞洲娛樂聯盟集團有限公司，公司在2013年8月已清盤。余亦從來無以個人名義向張支付4000萬港元，只有公司曾經這樣做。

翻查資料，公司由余成立，前述案件有關余入稟控告張違約並追討簽約金及賠償。入稟狀亦提到，案件已排期2025年12月開審，余今年6月1日起透過傳媒及於社交平台惡意發布涉誹謗的失實言辭，事前無尋求張的意見或警告她，旨在傷害張，及/或迫使張以不合理的條件結束案件的訴訟，及/或尋求關注以獲得心理上的自我滿足，及/或宣傳他在娛樂圈的新作品以獲利。

張一方認為余發布言論前已計算過個人得失並認為得大於失，很大可能會繼續發布，因此要求法庭下令余移除所有涉誹謗的言論、禁止他日後再透過任何形式作出類似行為、向張賠償、書面道歉，及/或刊登更正聲明。

余上載新片未提張柏芝

昨日余毓興的抖音「余生.相伴」帳號仍保留他前日向張柏芝反駁的7分鐘視頻，他昨日亦有上載新短片，內容是為高考生打氣，配以他的新歌《六月戰歌》，未提及被張柏芝入稟控告。

【案件編號：HCA 1052/24】

記者：湯璧瑜

相關字詞﹕余毓興 張柏芝

上 / 下一篇新聞