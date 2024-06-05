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娛樂

《談判專家》兩大影帝相隔19年再合作 劉青雲吳鎮宇戲裏舌戰戲外無偈傾

跟劉青雲相隔多年再合作竟「冇偈傾」 邱導採新拍攝手法 吳鎮宇手足無措

【明報專訊】兩大影帝劉青雲與吳鎮宇相隔19年再合作鬥智電影《談判專家》，笑指因太熟絡變得無偈傾，劉青雲重遇周文健反而多笑料，吳鎮宇面對前輩苗僑偉則費盡唇舌混熟。兩人談到導演採用新手法拍戲，租了兩間錄影廠，讓他們同步傾電話鬥戲，緊張到手足無措。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

劉青雲與吳鎮宇攜手主演電影《談判專家》，是繼2005年《喜馬拉亞星》後，相隔19年再合作。電影改編自1998年荷李活電影《冇數講》（The Negotiator），故事講述頂尖談判專家卓文偉（劉青雲飾）為了清洗謀殺同袍及警察貪污案主謀的污名，不惜鋌而走險，變成佔領警局挾持人質的綁匪，並點名要求由談判專家改行做社工的謝家俊（吳鎮宇飾演）跟他「講數」，兩人各為其主，在連場舌戰下，逐步揭開背後陰謀真相。

拍談判戲真對話

劉青雲表示跟吳鎮宇識於微時，同是無綫訓練班出身，因拍劇變成好友，今次相隔近20年再合作，發覺對方沒變過，他說：「鎮宇向來寡言，大家又不愛解釋，但會互相明白，我們私下很少談合作計劃，今次遇上，覺得他無變，都是這樣！」吳鎮宇搞笑道：「我依然日日萬歲，他就不停食我請的蛋撻。」談到兩人齊扮演談判專家，有不少對手戲，青雲即爆料道：「我們好少傾談，去到片場化妝明明坐隔籬，但大家好似不認識。」他稱片中扮演人質之一的周文健好搞笑，大家曾合作電影《七月十四》，今次重遇好開心。

吳鎮宇表示跟劉青雲、導演邱禮濤已經太熟識，不用扮熟，「我跟三哥（苗僑偉）不太熟，反而多傾偈，以前在無綫拍劇的日子，靠前輩萬歲，三哥經常帶我們出去飲飲食食，所以好有親切感，華仔（監製劉德華）都有來探三哥班」。他指邱導在片場要顧及很多範疇，非常忙碌，沒太多時間跟演員溝通，自己只憑經驗盡量配合導演要求，在演繹上多做變化，讓他剪片時有較多選擇。劉青雲透露邱導採用新手法拍攝，「導演棄用分段拍攝模式，租了兩間錄影廠，同步拍談判戲分，大家真的在傾電話談判，令節奏更逼真和緊密，演員更容易投入」。

鎮宇改對白考起青雲

吳鎮宇覺得拍戲過程複雜、混亂，有點手足無措，「因為劇情要我走上走落談判，成件事都不知道是怎樣的，被人牽住鼻子走，連真正主謀是誰都不知道」。青雲同樣表示演出不輕鬆，有點奇怪的感覺，「片中我要挾持幾個人，他們好似驚，又好似知道我不會開槍殺人，處理上要拿揑得好清楚」。問他們鬥戲是否過足癮？青雲說：「我要思考如何建構角色關係，同時要放低現實中跟鎮宇的相處習慣，始終大家的角色設定有些分別，但有想過鎮宇會估到我如何演繹。」

吳鎮宇笑稱只集中在自己的演出上，沒時間猜青雲如何演，「因我們身處不同的錄影廠拍攝，見不到大家，估都無用，甚至連自己如何演繹都估不到，因為導演拍得好快，只能見步行步，都好緊張，連對白都未記好，哪有時間細緻地設計角色，不過有場戲我改了少少對白，用負面想法質問青雲是否利用他的同情心，青雲真的估不到我點解有這個想法」。

觀眾滿意就開心

劉青雲、吳鎮宇、邱導早前跟黃秋生聚會的照片在網上流出，令人期待是否有合作計劃。青雲表示沒想太多，以前跟秋生合作過《拆彈專家寶貝炸彈》。吳鎮宇指秋生看似性格飄忽，但拍戲時一絲不苟，反而自己演戲較hea。劉青雲笑說：「鎮宇拍戲一點都不hea，只是扮hea。」提到黃子華主演《毒舌大狀》票房收過億元，成華語片票房冠軍，可有信心憑《談判專家》超越他？青雲認為很多事難以控制，但求作品票房好，令觀眾滿意，自己就開心；他重提去年拍《談判專家》因不在狀態頻頻NG，兼有咳嗽症狀，看醫生才發現感染新冠病毒，要停工5天；至於早前臨時缺席金像獎頒獎禮，改由古天樂頂上做頒獎嘉賓，是因頒獎禮前感染甲型流感。

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