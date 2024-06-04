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娛樂

【開箱】《同盜中人》 黑幫暖男英雄本色

【明報專訊】影視串流平台Netflix從不缺盜竊、鬥智及黑幫仇殺題材的劇集，連場動作及種種官能刺激，容易勾起觀衆追看意欲，藉以增加流量；西班牙有著名的《紙房子》系列，法國的《怪盜羅蘋》亦先後推出了3季，德國除了《闇》這類燒腦劇之外，也嘗試走《紙》《怪》兩劇路線，《同盜中人》（Crooks）4月4日上架，曾連續兩周登上Netflix非英語節目收視三甲位置，成績不錯。

珍貴錢幣掀爭奪戰

《同盜中人》講述Karim與Tarek搶去柏林博物館內的俄羅斯珍貴錢幣，兩人的兄長Hassan兼阿拉伯幫派頭目Hassan卻不許二人輕舉妄動，錢幣收藏在一家美甲店的地下室夾萬之內。Charly是一流開鎖高手，出獄後從過新生活，與任職獸醫的太太Samira及兒子Jonas一起生活，怎料舊相識Stepan盯上他，並以其家人安全威脅Charly參與劫案，到美甲店地下室打開夾萬，成事後可獲分總值200萬歐元的兩成，亦即40萬歐元，但Charly拒絕，稱完事後希望雙方永不再往來。結果行事時Charly方知所偷錢幣屬Hassan所有，其間更撞正Karim到訪，結果混亂中Karim遭擊斃，Charly被點相，他唯有着Samira帶同Jonas逃亡往法國馬賽，投靠他以前在獄中認識的好兄弟Rami。

上述只是此劇開首的劇情，所牽涉的人物角色遠多於此。基本上全劇8集的《同盜中人》，每一集必備槍戰、埋身肉搏、追蹤或飛車場面，而且相當密集。黑幫也不止Hassan和Stepan等人，事實上後者受僱於奧地利維也納的淫業大亨Red，而Red也被俄羅斯黑幫Prizcov逼迫，要他尋回失竊的錢幣。Charly行事期間，Red便派了手下Joseph同行，負責開車。其實Red還有一個病危的大佬Karal，Red一直在病榻前逼對方修改遺囑卻不成功，而Karal正是Joseph的生父，但因是私生子，Joseph一直不被承認，而且受到Red和Rio父子欺壓。

留尾拍續集

其實《同盜中人》的動作戲、黑幫仇殺、盜寶等橋段均談不上新意，反而主角Charly與Joseph在性格塑造方面比較特別，有點像1980年代香港江湖片的特質，強調親情，重義輕財。Charly願意金盆洗手後出山，首要當然不希望連累家人，而且放棄酬金，以換取永遠脫離黑道。他不忍Karim受傷，曾嘗試營救，結果反讓自己成為疑兇，讓Hassan盯上。Charly也看準Joseph並非壞人，估中Red派員殺他，於是出手相救，成為莫逆之始。Joseph更是黑幫罪案劇的異數，肥胖、其貌不揚，但孔武有力，曾經酗酒的他，清醒多年，每天的工作本來只是接載妓女開工，卻會為鍾情的妓女大開殺戒，被騙也毫無怨言，是個徹頭徹尾的暖男。有一幕他受辱後感懷身世，在海邊欲尋短，Charly竭力救回他一命，勸Joseph打開父親的遺書。他一生遭遺棄，死過翻生才感受到父愛的餘溫。得人恩果千年記的Joseph，沒意欲繼承黑幫生意，但拼死也要救回Charly一家，以巨腩擋子彈，丑角外表（Charly來幫忙的舊友便笑他似Super Mario）之下是無限暖意。

此劇歌頌親情，Hassan為兄弟可以千里尋仇，面對叛徒Tarek，不惜親自了結，當與Charly雙雙落入馬賽黑道大家姐Griselda之手，由仇人變合力逃走，結局兩人可和平看兒子踢波，有點不可思議；更離奇是錢幣依舊在Joseph手裏，而且準備與女警Nina跟俄羅斯黑幫交涉，好讓她可報父仇，為拍續集留下了尾巴。

相關字詞﹕開箱 影視串流平台Netflix 同盜中人

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