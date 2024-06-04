娶67歲俄羅斯退休生物學家 93歲梅鐸加州酒莊五度成婚

【明報專訊】據英媒報道，93歲傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）上周六（1日）在其位於加州摩拉加的葡萄園酒莊舉行婚禮，迎娶67歲退休生物學家Elena Zhukova，後者還穿著新西蘭設計師Emilia Wickstead的婚紗行禮。據報兩人去年在一個聚會上認識，今年3月訂婚。Elena Zhukova是專研糖尿病的分子生物學家，退休前在加州大學洛杉磯分校工作，其前夫是俄羅斯富豪茹科夫（Alexander Zhukov），兩人的女兒Dasha是車路士前俄國班主艾巴莫域（Roman Abramovich）的前妻，2019年再婚，嫁給希臘富商尼阿喬斯（Philip Niarchos）的兒子Stavros Niarchos III。