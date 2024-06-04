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娛樂

娶67歲俄羅斯退休生物學家 93歲梅鐸加州酒莊五度成婚

【明報專訊】據英媒報道，93歲傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）上周六（1日）在其位於加州摩拉加的葡萄園酒莊舉行婚禮，迎娶67歲退休生物學家Elena Zhukova，後者還穿著新西蘭設計師Emilia Wickstead的婚紗行禮。據報兩人去年在一個聚會上認識，今年3月訂婚。Elena Zhukova是專研糖尿病的分子生物學家，退休前在加州大學洛杉磯分校工作，其前夫是俄羅斯富豪茹科夫（Alexander Zhukov），兩人的女兒Dasha是車路士前俄國班主艾巴莫域（Roman Abramovich）的前妻，2019年再婚，嫁給希臘富商尼阿喬斯（Philip Niarchos）的兒子Stavros Niarchos III。

梅鐸的傳媒王國擁有《華爾街日報》、霍士電視台、英國《太陽報》、《泰晤士報》等，去年把生意交由兒子拉克倫（Lachlan）打理。梅鐸的首任太太是空姐Patricia Booker，兩人育有一女，並於1966年離婚；再婚迎娶蘇格蘭記者Anna Maria Torv，育有一女兩子，婚姻維持32年，於1999年結束關係，同年宣布與內地出生的鄧文迪結婚，婚後育有兩女，並於2014年離婚。梅鐸的第四任太太是名模兼滾石樂隊主音米積加（Mick Jagger）的舊愛Jerry Hall，婚姻維持約6年，於2022年宣布分開。

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