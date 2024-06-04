明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】內地劇《墨雨雲間》 吳謹言惡鬥毒後母陳喬恩

【明報專訊】憑《延禧攻略》爆紅的內地女星吳謹言，與《寧安如夢》（港譯《命轉皇后》）人氣男星王星越、陳鑫海和陳喬恩等主演新古裝劇《墨雨雲間》，前日（2日）於「黃Viu煲劇平台」首播。

《墨雨雲間》劇情講家庭優渥的縣令之女薛狸（吳謹言飾）遭逢巨變後失去一切，幸得中書令之女姜梨（楊超越飾）所救。薛狸以「姜梨」的身分回到京城，並借助肅國公蕭蘅（王星越飾）等人幫助，克服重重艱險，復仇成功，救出意外入獄的父親；她和蕭蘅一同匡扶正義，逐漸萌生感情。

「母女」演技大爆發

吳謹言在《延禧攻略》飾演魏瓔珞，為釐清姐姐死亡原因，深入宮廷，展開一連串復仇計劃。《墨雨雲間》中再演她最擅長的復仇題材，劇中不但被心愛的人陷害慘遭活埋，又與繼母陳喬恩惡鬥。

演惡毒繼母「季淑然」的陳喬恩讚賞「女兒」吳謹言演出戲味十足，「我是她（薛狸）的後母，把她的親母給害死了。這是我第一次跟謹言合作，覺得她演戲的爆發力跟情感讓我很驚訝。我跟她有一場戲，是我情緒爆發的戲，我哭了8次，可是謹言跟我對戲的時候，她給我的情緒一直很飽滿，是很有力量的演員」。

出道超過20年的陳喬恩視「季淑然」為印象最深刻的古裝角色，「我沒有演過一個全然反派的角色，想讓觀眾看到，我也可以不那麼善良、不那麼的偶像劇，讓大家看到會說：『嘩，這是陳喬恩嗎？』給自己一個很大的挑戰」。

吳謹言王星越相差12年組CP

吳謹言這次在《墨雨雲間》的古裝造型淡雅脫俗，不少網民讚好看。快將34歲的吳謹言和拍檔「00後男神」王星越相差12年，但沒有姐弟戀感覺，尤其二人的吻戲預告釋出後，觀眾稱CP感十足。

22歲王星越於中央戲劇學院修讀表演系，在校期間參與多部話劇演出，因參加拒毒公益電影的試鏡，從而進入演藝圈。18歲在古裝劇《周生如故》飾演大反派廣陵王劉子行，讓不少觀眾認識，演技獲讚賞。之後演出機會不斷，包括《公子傾城》、《珍饈記》、《為有暗香來》、《初次愛你》等。

相關字詞﹕吳謹言 陳喬恩 陳鑫海 王星越 墨雨雲間

上 / 下一篇新聞