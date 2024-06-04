【娛樂場】內地劇《墨雨雲間》 吳謹言惡鬥毒後母陳喬恩

《墨雨雲間》劇情講家庭優渥的縣令之女薛狸（吳謹言飾）遭逢巨變後失去一切，幸得中書令之女姜梨（楊超越飾）所救。薛狸以「姜梨」的身分回到京城，並借助肅國公蕭蘅（王星越飾）等人幫助，克服重重艱險，復仇成功，救出意外入獄的父親；她和蕭蘅一同匡扶正義，逐漸萌生感情。

「母女」演技大爆發

吳謹言在《延禧攻略》飾演魏瓔珞，為釐清姐姐死亡原因，深入宮廷，展開一連串復仇計劃。《墨雨雲間》中再演她最擅長的復仇題材，劇中不但被心愛的人陷害慘遭活埋，又與繼母陳喬恩惡鬥。

演惡毒繼母「季淑然」的陳喬恩讚賞「女兒」吳謹言演出戲味十足，「我是她（薛狸）的後母，把她的親母給害死了。這是我第一次跟謹言合作，覺得她演戲的爆發力跟情感讓我很驚訝。我跟她有一場戲，是我情緒爆發的戲，我哭了8次，可是謹言跟我對戲的時候，她給我的情緒一直很飽滿，是很有力量的演員」。

出道超過20年的陳喬恩視「季淑然」為印象最深刻的古裝角色，「我沒有演過一個全然反派的角色，想讓觀眾看到，我也可以不那麼善良、不那麼的偶像劇，讓大家看到會說：『嘩，這是陳喬恩嗎？』給自己一個很大的挑戰」。

吳謹言王星越相差12年組CP

吳謹言這次在《墨雨雲間》的古裝造型淡雅脫俗，不少網民讚好看。快將34歲的吳謹言和拍檔「00後男神」王星越相差12年，但沒有姐弟戀感覺，尤其二人的吻戲預告釋出後，觀眾稱CP感十足。

22歲王星越於中央戲劇學院修讀表演系，在校期間參與多部話劇演出，因參加拒毒公益電影的試鏡，從而進入演藝圈。18歲在古裝劇《周生如故》飾演大反派廣陵王劉子行，讓不少觀眾認識，演技獲讚賞。之後演出機會不斷，包括《公子傾城》、《珍饈記》、《為有暗香來》、《初次愛你》等。