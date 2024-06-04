MIRROR巡迴狂食暴肥10磅 柳應廷加操密謀曬肌打鼓唱新歌

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

愛才的Jer喜歡找唱作歌手合作為他寫歌，包括陳蕾、Serrini（梁嘉茵）、周國賢、吳林峰等，最近馮允謙（Jay）成他的新歡，找對方為新歌《約齊靈魂在墳墓開生日派對》作曲。講到Jay幫MC創作的《世一》獲不少獎項，是否睇中這點，力邀Jay寫攞獎歌？Jer說：「攞獎是bonus，做每首歌表達到自己想帶出來的信息已經好好。《世一》是R&B音樂，我都恨做R&B好耐，希望今次跟Jay連繫起來，往後陸續有合作。」

Jer表示幾年前已想找Jay寫歌，覺得對方創作的音樂有特別旋律，很好聽，很開心Jay有聽他的作品，了解他的唱歌音域，才度身訂做新歌，因此準確度很高。他透露找周耀輝填詞，因為欣賞對方為MIRROR隊友李駿傑（Jeremy）寫的歌《半》、《九》、《阿波羅》，建構天馬行空的世界。

新歌主題圍繞趣怪噩夢

今年Jer計劃推出4首歌，頭3首歌會集結成一系列暗黑搖滾樂，承接《筆觸男孩憂鬱之死》，第二部曲《約齊靈魂在墳墓開生日派對》，節奏輕快充滿澎湃能量，當中有鼓聲伴奏，像追逐心跳聲。Jer笑說：「我已經幻想到現場演出時，親自打鼓，可以很震撼。」他8月與MC合作開騷，會否打鼓演唱？Jer說：「大家期待一下，我希望有這個環節出現。」

花姐開口要求減肥

Jer透露當初聽到這首歌的demo時，已聯想到歌詞圍繞發噩夢主題，但不想太恐怖，所以意境寫成一班靈魂開生日派對，「動畫《怪誕屍新娘》裏的人物Jack、木乃伊、蜘蛛都是創作靈感之一，加入了我發噩夢元素，有次很深刻，我在夢裏被劏開肚嘔公仔麵的怪妖追住，可能有一排食太多即食麵，食到怕了」。

Jer笑稱生活要平衡，吃東西能帶來愉悅，炸雞、即食麵是他至愛的食品，為保靚聲，入行後學識收斂，「好似8月開騷，花姐（經理人黃慧君）都叫我要減肥，希望我可以重現參加《全民造星》時150磅外形，現在160磅。今年做MIRROR巡迴騷，太幸福喇，食到不同國家美食，All day breakfast、Pizza、鋸扒、意粉、燒肉，食個不停，完全沒有節制，可能去到外地，個氛圍很開心，不過演出前一天會食得清淡」。

歌迷求個人巡唱騷

目標兩個月內減10磅，對Jer來講有點難度。會否除衫騷肌打鼓？他笑說：「可以考慮，若我操到的話，否則大家等多陣，下次再騷肌。現在人大了，新陳代謝減慢，需要運動和飲食配合收身，之前一星期健身兩天，現在會跑步加操，又跟『大表哥』Stanley的餐單，食烚雞、西蘭花、米粉、番薯、烚蛋、牛扒增肌減脂。」

Ian暑假開7場個唱，愛唱歌的Jer承認每年開一次個人騷也不拘，很享受現場表演感覺，去年7月於會展舉行4場「In my sight」主題個唱，覺得不夠喉，「海外歌迷未睇『In my sight』個唱，要求我做巡演，會向公司反映意見，都多謝公司畀好大創作空間我，現在做音樂做得很開心。早前忙於MIRROR巡唱，現在回家了，會積極多做歌送給樂迷」。

場地提供：Best Partyroom

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