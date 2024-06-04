明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

MIRROR巡迴狂食暴肥10磅 柳應廷加操密謀曬肌打鼓唱新歌

柳應廷新歌加入發噩夢元素 體重達160磅 勤加操「還債」

【明報專訊】柳應廷（Jer）因做MIRROR巡迴演唱會狂飲狂食暴肥10磅，最近要運動加操兼食隊友「大表哥」邱士縉（Stanley）的健康餐單「還債」減肥，密謀曬肌打鼓獻唱新歌，火併8月同台開騷的張天賦（MC）。對於隊友陳卓賢（Ian）即將開7場個唱，Jer打開口牌，稱渴求每年開個人騷會知音。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

愛才的Jer喜歡找唱作歌手合作為他寫歌，包括陳蕾、Serrini（梁嘉茵）、周國賢、吳林峰等，最近馮允謙（Jay）成他的新歡，找對方為新歌《約齊靈魂在墳墓開生日派對》作曲。講到Jay幫MC創作的《世一》獲不少獎項，是否睇中這點，力邀Jay寫攞獎歌？Jer說：「攞獎是bonus，做每首歌表達到自己想帶出來的信息已經好好。《世一》是R&B音樂，我都恨做R&B好耐，希望今次跟Jay連繫起來，往後陸續有合作。」

Jer表示幾年前已想找Jay寫歌，覺得對方創作的音樂有特別旋律，很好聽，很開心Jay有聽他的作品，了解他的唱歌音域，才度身訂做新歌，因此準確度很高。他透露找周耀輝填詞，因為欣賞對方為MIRROR隊友李駿傑（Jeremy）寫的歌《半》、《九》、《阿波羅》，建構天馬行空的世界。

新歌主題圍繞趣怪噩夢

今年Jer計劃推出4首歌，頭3首歌會集結成一系列暗黑搖滾樂，承接《筆觸男孩憂鬱之死》，第二部曲《約齊靈魂在墳墓開生日派對》，節奏輕快充滿澎湃能量，當中有鼓聲伴奏，像追逐心跳聲。Jer笑說：「我已經幻想到現場演出時，親自打鼓，可以很震撼。」他8月與MC合作開騷，會否打鼓演唱？Jer說：「大家期待一下，我希望有這個環節出現。」

花姐開口要求減肥

Jer透露當初聽到這首歌的demo時，已聯想到歌詞圍繞發噩夢主題，但不想太恐怖，所以意境寫成一班靈魂開生日派對，「動畫《怪誕屍新娘》裏的人物Jack、木乃伊、蜘蛛都是創作靈感之一，加入了我發噩夢元素，有次很深刻，我在夢裏被劏開肚嘔公仔麵的怪妖追住，可能有一排食太多即食麵，食到怕了」。

Jer笑稱生活要平衡，吃東西能帶來愉悅，炸雞、即食麵是他至愛的食品，為保靚聲，入行後學識收斂，「好似8月開騷，花姐（經理人黃慧君）都叫我要減肥，希望我可以重現參加《全民造星》時150磅外形，現在160磅。今年做MIRROR巡迴騷，太幸福喇，食到不同國家美食，All day breakfast、Pizza、鋸扒、意粉、燒肉，食個不停，完全沒有節制，可能去到外地，個氛圍很開心，不過演出前一天會食得清淡」。

歌迷求個人巡唱騷

目標兩個月內減10磅，對Jer來講有點難度。會否除衫騷肌打鼓？他笑說：「可以考慮，若我操到的話，否則大家等多陣，下次再騷肌。現在人大了，新陳代謝減慢，需要運動和飲食配合收身，之前一星期健身兩天，現在會跑步加操，又跟『大表哥』Stanley的餐單，食烚雞、西蘭花、米粉、番薯、烚蛋、牛扒增肌減脂。」

Ian暑假開7場個唱，愛唱歌的Jer承認每年開一次個人騷也不拘，很享受現場表演感覺，去年7月於會展舉行4場「In my sight」主題個唱，覺得不夠喉，「海外歌迷未睇『In my sight』個唱，要求我做巡演，會向公司反映意見，都多謝公司畀好大創作空間我，現在做音樂做得很開心。早前忙於MIRROR巡唱，現在回家了，會積極多做歌送給樂迷」。

場地提供：Best Partyroom

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕馮允謙（Jay） 約齊靈魂在墳墓開生日派對 柳應廷（Jer）

上 / 下一篇新聞