復出幕前睇緣分 黎姿授護膚心得 4母女齊扮靚

接受女兒長大不再是BB

黎姿一對孖女14歲，細女已11歲，除了喜歡大自然，又愛用AI畫畫，故常帶她們睇畫展及藝術作品，甚至到外地參觀畫廊。問到會否送3個女到外國讀書？黎姿說：「我不敢想太遠，驚不捨得，現在已經感受到她們反叛，不是曳那種，是有自己想法，所以我要開始做心理準備，接受她們已不是以前的BB，已經長大，要學獨立，最緊要她們健康、開心。」談及3女兒志願，黎姿說：「她們一時一樣，未確定，有時想做畫家、時裝設計師及獸醫，現在仍摸索中，要啟發她們的思維，所以每個暑假會帶他們到不同國家遊歷，接觸多些不同工作範疇，讓她們感受自己真正喜歡什麼，她們年紀尚小，等長大一點有自己想法再決定，無論去哪裏讀書都沒所謂，我都會尊重她們，最緊要有求學心、上進心，學待人接物和建立人生價值觀。」

女兒可有請教感情問題？黎姿笑說：「暫時還未，不要嚇我住！不過她們開始喜歡扮靚，會學搽面霜，因踏入青春期開始出暗瘡，會請教我護膚心得，有時4母女會一齊敷面膜，畫面好得意，會影相留念，大家又試不同產品，家裏變成一個研究中心。（將來會否將美容生意交給女兒打理？）我沒想太多，她們是我骨肉，長大後始終是個體，會畀自由她們選擇。」

與蔡少芬鄧萃雯保持聯絡

提到早前在健身室重遇劇集《金枝慾孽》拍檔佘詩曼。黎姿表示很開心，彼此聘用同一教練，但不常遇到，平時也有約食飯，跟蔡少芬、鄧萃雯保持聯絡，她說：「都有掛念跟鄭伊健、林保怡拍戲的日子，大家也是好朋友，但跟男士較少來往。」是否仍也有戲癮？她說：「會懷念拍戲的日子，但拍一套戲需時太耐，近年都有人搵我拍戲，因時間問題推掉，睇緣分吧，將來若有好劇本及啱時間再講。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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