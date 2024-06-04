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娛樂

Waterbomb主辦方為混亂致歉 稱虛心檢討 Rain騷肌曬舞 宣布7月來港開騷

Rain騷肌熱爆Water Bomb 興奮宣布喜訊

【明報專訊】韓國Hip Hop派對Waterbomb首度在港舉行，6月1及2日一連兩場《WATERBOMB HONG KONG 2024》於西九竹翠公園登場。首場演出遇正颱風「馬力斯」襲港出現狀况，現場觀眾指安排混亂，令國際音樂活動成笑柄，前晚第二場演出情况有改善。文化體育及旅遊局長楊潤雄昨日回應稱，此雖屬私人活動，認為活動安排有不妥之處，當局關注事件，不希望令外間以為「香港發生嘅盛事都係做得唔好」。昨日主辦單位再就首日的混亂情况檢討並發道歉聲明：「衷心就本次受影響人士致歉，我們定必全面檢視活動策劃，虛心檢討。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

首場Waterbomb被觀眾控訴三宗罪，入場時間延誤及安排混亂，最大災難是存放行李的識別紙牌因濕水浸爛，令認取行李時無法識別。昨日大會道歉聲明中形容為「不愉快事件」，解釋延誤入場是受到颱風及不穩定天氣影響，因大雨有水浸情况，寄存行李帳幕縮減至只有一半可使用。就行李紙牌被雨水溶化，導致部分觀眾未能適時取回個人物件，大會承認處理欠妥善，首日未能領取物品的觀眾已在活動翌日安排認領，現仍有極小量行李未領取，大會將妥善保存一星期，之後會按警方建議送到油麻地警署暫放。

楊潤雄：要求主辦方做好應變措施

大會因首場情况即時檢討及改善，加派人手以防同類事情現發生，前日準時下午1時開放入場，表演於1時30分開始。暫停存放服務，向所有活動參加者派發防水儲物袋。新安排下觀眾入場順暢，完場安排亦有改善，沒有出現人龍情况。大會稱是次活動為獨立商業活動，引入海外音樂節到香港，並沒有領取政府任何資助。

文化體育及旅遊局長楊潤雄昨回應稱，由於Waterbomb是大型活動，旅發局有幫忙宣傳，但運作及細節安排等均由主辦機構負責，屬私人活動。他認為活動安排有不妥之處，當局關注事件，不希望令外間以為「香港發生嘅盛事都係做得唔好」，事後已提醒及要求主辦機構做好準備工作，為突發事件做好應變措施。楊潤雄又表示，已提醒所有主辦者，香港5月至10月的天氣均有機會變化很大，應做好準備，尤其戶外活動，要有應對天氣變化的措施，政府在可行範圍內會提供協助。

邱士縉郭珮文蓮姐捧場

前晚舉行第2場Waterbomb，逾8000人入場，觀眾熱捧韓星鄭智薰（Rain）、扈賢珠（Jessi）及權恩妃等演出，包括星級粉絲邱士縉（Stanley）與女友李炘頤，性感捧場的郭珮文及《聲夢》歌手林君蓮（蓮姐）等。前晚未有下雨，Rain身穿短袖上衣配長褲，於晚上約9時半壓軸登場，即時令全場尖叫，他用英文向歌迷打招呼，「香港好嗎？我好掛念你們，今晚要盡情玩得瘋癲，大家準備好未？」Rain施展渾身解數大曬舞技，忘形將上衣笠頭露出結實胸肌，之後愈唱愈投入，索性除去上衣，裸露上半身繼續濕身唱歌，他連唱《Hip Song》、《Rainism》、《It's Raining》及國語版《Marilyn Monroe》，又走落台跟觀眾拉近距離，再叫觀眾拍手和唱。Rain用廣東話跟歌迷說「我愛你」、「多謝」後再送驚喜，「我有好消息宣布，就是落實來港開騷， 你們準備好了嗎？屆時我會盡情獻出我所有，7月見！」

Jessi火辣登場 講廣東話粗口

Jessi穿吊帶小背心配白色迷你裙火辣登場，與舞蹈員載歌載舞，不時撥髮及曬背脊紋身，又向歌迷射水兼派飛吻，惹全場尖叫。她以英文打招呼，其間夾雜不少英文及廣東話粗口，「多謝香港請我來演出，好開心可以見大家，可惜今晚就要走，希望下次能再來港開演唱會。好彩沒有落雨，不過天氣很熱，大家要多飲水，不要只顧飲酒」。Jessi演繹《What Type of X 》、《Cold Blooded》、《Gum》等快歌。

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相關字詞﹕權恩妃 扈賢珠（Jessi） 鄭智薰（Rain） WATERBOMB HONG KONG 2024

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