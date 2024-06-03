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娛樂

【娛樂場】《動物森友島》另類奇觀 旅遊達人陳韻行穿三點式餵豬

【明報專訊】普遍人去旅遊會揀選靚景及美食的地方，黃嘉雯、陳國麟（Doniven）、劉展霆（Eden）和旅遊達人陳韻行（Kanya）主持TVB Plus的全新旅遊節目《動物森友島》則比較另類，目標跟不同動物接觸。他們分別去了日本和巴哈馬，尋找被各種動物盤踞的特色「動物森友島」，例如「豬島」、「貓島」和「兔仔島」等，一眾主持齊齊近距離親親小動物。

曾去過50多個國家的旅遊達人Kanya和Eden率先去到位於加勒比海的巴哈馬，走訪「豬島」、「鯊魚島」和「蜥蜴島」。去巴哈馬的路程一點都不簡單，Kanya和Eden要先搭十幾個鐘頭飛機去倫敦，再轉10個鐘頭機去巴哈馬首都拿騷。兩人到埗翌日朝早6時便出動，坐完小型飛機再轉小船去到「豬島」Big Major Cay，據聞島上住了近80隻萌爆的豬。

被豬踩腳趾 Eden痛苦大叫

以彩色三點式上陣的Kanya與Eden甫到埗，即與小豬開心互動，Eden餵小豬吃東西期間不慎被豬踩到腳趾，即時發出痛苦哀號，認真「陰功豬」。二人還親眼目睹島上最大的豬，Eden驚嘆：「大到唔敢想像，另外一樣好驚訝，就係點解豬仔啲腳咁長。」參觀完「豬島」，船長帶他們去Sea Aquarium玩浮潛睇珊瑚，該處水清沙幼，可是水溫凍到爆，Eden凍到嘴唇發紫說：「凍到個肺縮埋，唔係好透到氣。」相反Kanya則玩得不亦樂乎，化身美人魚與魚仔海中暢游，畫面賞心悅目。

攬實護士鯊超興奮

Kanya與Eden之後轉戰去「鯊魚島」Compass Cay，觀摩護士鯊，兩人在海中與成群護士鯊近距離接觸，Kanya抱住兩條護士鯊興奮說：「好似攬住公仔咁，好得意。」雖然護士鯊相對其他鯊魚溫馴，但牠們亦有一定攻擊性，同行的收音師就不小心被護士鯊咬傷手指見紅，所以與牠們互動時要相當留神。其後他們登上「美洲鬣蜥島」Great Guana Cay，島上眾多美洲鬣蜥走出沙灘曬太陽，一點都不怕人，Eden勁興奮不停怕照，「咁可愛，好想帶晒佢哋返去」。

船長又帶二人尋找山洞秘景，Kanya與Eden赤腳走過尖石路時痛苦尖叫，一度痛到爆粗，去到目的地後，兩人即時露出驚訝表情，秘景讓他們隨即忘卻痛苦。

《動物森友島》TVB Plus（82台）

6月3日起逢周一、二及周四、五

晚8點30分

相關字詞﹕動物森友島 娛樂場

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