一家三口快樂超悲傷 何雁詩為兩歲殘疾子感驕傲

何雁詩在社交平台撰文透露當日與丈夫知道Asher患此症時感到心碎及悲傷。她原本想像Asher可以奔跑、演奏音樂、上大學，現在雖然兒子患病，但令夫妻在如何幫助Asher有更清晰的方向。何雁詩表示經過幾次相關測試後，醫生稱Asher的病情是隨機基因突變，在早期懷孕測試中被錯誤識別為陰性，這令她與丈夫對未來生育計劃有深入了解，「儘管Asher身患殘疾，但我們再也找不到比他更完美的寶貝兒子了！他給了我們太多的歡樂，我們在一起的快樂遠遠超過擔憂和悲傷。Asher是一名戰士，我們為他的成績感到驕傲。我們知道，照顧有特殊需要的孩子可能會讓人感到孤獨，我們希望其他照顧者知道，他們在這段旅程中並不孤單。我們必須共同支持我們的孩子，助他們爭取更美好的未來和更高的生活質量。我們非常樂觀，希望在不久的將來，罕見病能被治癒」。

娛樂組