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娛樂

預告再現身謝票 古天樂助《九龍城寨》登頂

【明報專訊】古天樂、任達華、謝君豪、盧慧敏和內地演員此沙等，昨日到大埔為電影《偵戰》開工，任達華透露戲中角色性格霸氣外露，古天樂的角色則深藏不露，「拍得十分熱情，因要穿大褸戴手套，汗要在心裏流，不能流於表面」。謝君豪表示片中打得很劇烈，造型也是穿大褸戴手套。可擔心中暑？他笑道：「怕唔怕都要拍啦，造型好特別，氣氛好好。」古天樂透露有很多動作戲，在警署連番大戰，「我還要打泥漿摔角，和六七個黑衣人對打，又大雨又行雷閃電，他們在差館拍還好，我淋了幾晚雨，其實夏天夜晚淋雨都幾凍」。

謝君豪期待《九龍城寨》登榜首

古天樂主演電影《九龍城寨之圍城》票房走勢凌厲，是否對香港電影未來更有信心？他說：「覺得我們應該要持續去做這件事，永遠都要加入更多新方向和新思維。」謝君豪表示不介意有份參演的《毒舌大狀》被打破香港華語電影票房首位紀錄，「是好事，期待」。

問古天樂打贏自己的《明日戰記》又有何感想？他笑言：「自己打贏自己仲想點？都算係咁啦，套戲有這麼好成績已經好開心，其實都冇話要打贏邊個，好似《毒舌大狀》都是一套好的港產片。」古天樂希望盡力宣傳謝票，令票房登頂創高峰，又透露前傳及續集正籌備劇本。會否因票房好再拍有壓力？他說：「總之做好佢，未做就給自己壓力，對身體不好。」

盧慧敏此沙「相愛相殺」

盧慧敏戲中飾演法醫助理，與此沙飾演的執法人員關係是「相愛相殺」。可有親熱戲？盧慧敏笑道：「劇本上有的親熱是打鬥。」第二次參演港產片的此沙直認廣東話難學，故以普通話去演，「怕廣東話不專業影響演出，所以多做工夫，把對手的對白記下，避免聽不懂而做錯反應」。他稱盧慧敏有教他廣東話，對方稱10分滿分，他有5分。

記者：林祖傑

相關字詞﹕偵戰 盧慧敏 此沙 謝君豪 任達華 古天樂

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