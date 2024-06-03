預告再現身謝票 古天樂助《九龍城寨》登頂

謝君豪期待《九龍城寨》登榜首

古天樂主演電影《九龍城寨之圍城》票房走勢凌厲，是否對香港電影未來更有信心？他說：「覺得我們應該要持續去做這件事，永遠都要加入更多新方向和新思維。」謝君豪表示不介意有份參演的《毒舌大狀》被打破香港華語電影票房首位紀錄，「是好事，期待」。

問古天樂打贏自己的《明日戰記》又有何感想？他笑言：「自己打贏自己仲想點？都算係咁啦，套戲有這麼好成績已經好開心，其實都冇話要打贏邊個，好似《毒舌大狀》都是一套好的港產片。」古天樂希望盡力宣傳謝票，令票房登頂創高峰，又透露前傳及續集正籌備劇本。會否因票房好再拍有壓力？他說：「總之做好佢，未做就給自己壓力，對身體不好。」

盧慧敏此沙「相愛相殺」

盧慧敏戲中飾演法醫助理，與此沙飾演的執法人員關係是「相愛相殺」。可有親熱戲？盧慧敏笑道：「劇本上有的親熱是打鬥。」第二次參演港產片的此沙直認廣東話難學，故以普通話去演，「怕廣東話不專業影響演出，所以多做工夫，把對手的對白記下，避免聽不懂而做錯反應」。他稱盧慧敏有教他廣東話，對方稱10分滿分，他有5分。

記者：林祖傑