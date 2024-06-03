伍允龍開心被粉絲叫「老公」 劉俊謙讚女友蔡思韵大方 避談婚期

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

林峯、劉俊謙、伍允龍與胡子彤被問到對於大班「老婆」來現場見「老公」，人夫林峯笑說：「班『老婆』係幾個拍檔嘅。」劉俊謙笑說：「多謝大家支持，覺得好開心，真的未見過這些大場面，今次第一次經歷。」談到蔡思韵稱不介意男友「一夫多妻」有那麼多「劉太」，劉俊謙笑說：「我好榮幸有這樣的女朋友，她很大方。（會不會畀個名分佢？）私事，不方便答。」

伍允龍幫口解圍，自言仍然單身，開心最近出街很多人稱呼「王九」，又終於有粉絲叫他做老公，笑說：「我的擇偶條件要有愛心、喜歡我，最緊要靚。」林峯、劉俊謙和胡子彤聞言即大讚伍允龍是筍盤，笑言可幫他公開招親。

林峯帶家人三度捧場

林峯稱以前只知道歌手出碟會辦粉絲活動，首度參與電影見面會，非常感動，覺得好犀利，「多謝每名觀眾入場，並且來見面會跟我們近距離接觸，真的感受到大家對我們演出的認同。其實做宣傳時，都有順道入戲院睇反應，我都有帶家人和太太睇過呢部戲3次」。

伍允龍對電影受歡迎程度和威力，覺得有點難以置信，笑言剛去完台灣做宣傳，被人認錯是郭富城（城城），「似城城當然開心啦，佢好靚仔，可能我戲中黐鬚、面型跟他有少少似」。胡子彤因電影效應，吸納了不同年紀粉絲，昨早到餐廳食早餐，遇到彪形大漢偷望，直至離開，對方在門外邀合照。

若票房破億 擺古天樂上枱

至於票房能否突破億元，超越《毒舌大狀》成香港華語電影票房排行榜第一位，林峯認為要靠大家支持，總之一班演員下星期會繼續馬不停蹄出席活動會見觀眾，希望爭取好成績，又透露身在馬來西亞拍戲的張文傑，也會抽空到戲院謝票。劉俊謙和胡子彤笑說：「若票房破億，我們打算拋個波給古生（古天樂），擺他上枱做答謝行動。」

林峯提議仿效電影首映，全體演員出來做答謝活動。最近有電影花絮流出，林峯拍攝食叉燒飯一幕時嗆到，他說：「是的，嗆到。其實陸續會在網上分享電影花絮，現場有好多小故事。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com