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娛樂

【開箱】《魔胎》 性感女星演繹童貞修女孕記

【明報專訊】《毒癮女孩》中扮演濫交又缺乏自信Cassie的薛妮史維尼（Sydney Sweeney），半年內3部新片在港美等地上映，包括上周四在港開畫的《魔胎》（Immaculate）；《唱出我天地》資深電影監製嘉露邦姆（Carol Baum）早前批評薛妮既不漂亮，也不懂演戲，質疑何以忽然爆紅；或許看過跟《第一凶兆》像雙胞胎般的《魔胎》，必定會對身兼監製的女主角薛妮改觀，她絕非空有身材沒有腦袋的性感尤物。

橋段似《第一凶兆》

《魔胎》講述童貞修女Cecilia在神父誠意邀請下，由美國遠赴意大利郊外的修道院奉神；正當她滿懷希望在新環境更密切地追隨天父，卻意外發現自己奇蹟般無性受孕，從此身邊眾人態度大變，怪事更接二連三發生。虔誠的她不禁懷疑自己到底是天選之人，抑或一切皆是凶兆降臨？她腹中胎兒究竟是神聖恩典，還是邪異詛咒？

據悉《魔胎》劇本是薛妮史維尼多年前參與試鏡作品，當時未知何故開拍不成，但一直念念不忘，能獨當一面擔任監製後決定開拍，並邀請曾在Prime Video電影《偷窺者》合作的米高莫漢（Michael Mohan）執導。在《紙房子》系列扮演「教授」的西班牙男星艾華路莫迪（Alvaro Morte）則飾演Tedeschi神父，與薛妮片中有不少對手戲。

懷有魔胎的故事橋段，與今年4月在港上映的《第一凶兆》幾乎一樣，兩片主角同樣是虔誠修女，而且均從美國遠赴意大利修道院，同樣忽然懷孕，最後發現腹中根本是魔胎，而且修道院是邪惡溫牀。兩片所不同的是《第》片背負經典恐怖片《凶兆》前傳的包袱，女主角Margaret修女正是撒旦之子Damien的生母，電影結局交代她尚在人間，而且Damien本是龍鳳胎，尚有一名妹妹跟Margaret隱居深山，為續集埋下伏筆。《魔胎》則源於研究遺傳學神父的瘋狂實驗，Cecilia由虔誠順從，到嘗試逃走，後來揭開真相；電影結尾是一個留白的長鏡頭，聚焦Cecilia的臉部特寫，盡是尖叫呐喊的痛苦神情，除了咬臍帶，觀衆看不清她到底誕下什麽，只見她最後拿起石頭，畫面便漆黑一片，可說是開放結局。女主角Cecilia雖有信仰，卻不甘受擺佈，最後更放手反擊，手刃在上位的神父修女，相當痛快淋漓；由形象性感的薛妮史維尼演出，更有多重意義。

對比《第一凶兆》片長近兩小時，不足90分鐘的《魔胎》短小精悍得多；當然，穿了羊水的孕婦，仍有力反擊，已遭劏肚仍可自行分娩，是否合乎常理？觀衆自然心中有數。若以恐怖片標準，《魔胎》較多突然驚嚇（jump scare）鏡頭，雖在預計之內，但以娛樂角度，觀衆應該收貨，尤其結尾拍得不落俗套。《第》片受「前傳」所限，發揮自然在既定框架之內。根據資料，《魔胎》成本900萬美元（約7020萬港元），至今全球票房約2400萬美元（約1.87億港元），已封蝕本門。不少評論指出兩年前美國最高法院推翻近50年前被視為該國女性墮胎權最重要指標的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決，《第》《魔》兩片描述女主角的類近遭遇，正是一種對裁決的反響。

曾被評不漂亮不會演戲

此外，《魔胎》在爛番茄網站得分72%，成績不錯；薛妮史維尼的演出，不少影評人更給予正面評價，正好為她早前遭資深監製嘉露邦姆抨擊，作出最有力的平反。今年1月，嘉露邦姆與《紐約時報》影評人 Janet Maslin出席電影《孽扣》座談會期間，突然提及薛妮，指其甚受歡迎，每個人都在談論她，出於好奇於是在飛機看了薛妮主演的愛情喜劇《真的狠愛你》，嘉露不但批評《真》片難看，在南加大兼職教書的她更曾問學生，「可以解釋這女孩的現象嗎？她既不漂亮，又不懂演戲，何以會紅起來？沒有人能答到」。薛妮的團隊其後發聲明反擊嘉露，指她在該場合本應分享自己的專業及經驗，卻攻擊另一名女性，「如果這就是她幾十年來在業界所學，並覺得適合教導學生，那很可恥」。

現年26歲的薛妮史維尼以身材豐滿見稱，少女時代已參與影視演出，演出過Netflix處境劇《乜都正垃圾》、HBO《利器》和《侍女》，以及電影《從前，有個荷里活》等；真正讓她爆紅是2019年首播的《毒癮女孩》，扮演濫交又迷惘的高中生Cassie，為她帶來艾美獎最佳女配角提名；不介意裸露演出的薛妮，被指是荷李活久違了的性感尤物類型，未知是否因此招攬大批老中青粉絲。被嘉露邦姆評為難看的《真的狠愛你》，今年1月在港上映，薛妮伙拍《壯志凌雲：獨行俠》格倫鮑威爾（Glen Powell）主演，講述鬥氣冤家的愛情喜劇，全球大收2.19億美元，美媒指該片毛利至少1.03億美元。薛妮另一有份主演的《蜘蛛夫人》2月在港上映，票房遠不及《真》片，但不是由她掛帥，失利也不是其責。

上映日期： 5月30日

相關字詞﹕開箱 艾華路莫迪 米高莫漢 嘉露邦姆 薛妮史維尼 魔胎

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