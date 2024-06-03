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娛樂

池晟新劇收視連升4集 再創新高

【明報專訊】《獵鑽緝兇》池晟與《機智醫生生活》田美都合演韓國SBS電視台新劇《Connection》，上月底開播以來收視節節上升，首集錄得5.7%，並連升4集，前晚第4集升至7.9%，較上集多0.9個百分點，刷新開播以來最佳成績，且成為同時段冠軍。跟《Connection》同時段播出的MBC劇集《我們，家》，由《再婚上流》金喜善主演，前晚第4集收視4.9%，跌1.3個百分點，成為開播以來新低。有線頻道tvN劇集《畢業》，由《檢察官內傳》鄭麗媛與《魷魚遊戲》魏河俊合演，前晚播第7集，跌0.7個百分點至4.1%。張基龍與EXO隊長Suho分別主演的JTBC《雖然不是英雄》及MBN《世子消失了》，分別錄得3.6%及3.5%。香港觀眾可在「黃Viu」收看《我們，家》、《畢業》及《世子消失了》，《雖然不是英雄》則在Netflix上架。

暫未知香港哪個平台播出的《Connection》，前晚一集講被逼染上毒癮的刑警池晟，倒臥洗手間，清醒後發現列為證據的毒品不翼而飛，池晟以為自己「偷吃」，深怕染上毒癮一事曝光，於是查看閉路電視片段，但找不到自己毒癮發作畫面。他同時繼續追查好友死亡真相，在後者工作場所附近尋找閉路電視片段。

相關字詞﹕韓劇收視 韓劇 池晟

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