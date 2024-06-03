RIIZE元彬唱《紅豆》冧港迷

【明報專訊】去年出道的韓國男團RIIZE，前晚首度在香港亞洲國際博覽館舉行粉絲見面會，吸引數千粉絲捧場。6名成員將太郎、恩奭、成燦、元彬、炤熙及Anton以歌曲《Siren》揭開序幕，粉絲即時尖叫聲四起。6子輪流用廣東話跟粉絲打招呼，日籍成員將太郎表示一直想來港旅行，好開心終於實現，而且品嘗了蛋撻及燒賣，大讚好味，恩奭也讚港式點心很美味。成燦不僅用廣東話說「我愛你哋」，還窩心問粉絲有否吃晚飯？炤熙則讚香港粉絲十分聰明，聽得懂韓語。
RIIZE在粉絲見面會進行多個遊戲環節，成員分組比賽，包括鬥跳性感舞、唱高音及跳繩；其中恩奭與將太郎合力跳繩，連續跳48下，勝出比賽。RIIZE談到最近喜愛的歌曲時，元彬透露常聽王菲的《紅豆》，還即場清唱幾句，為港迷帶來驚喜。RIIZE在活動上又唱又跳多首人氣歌曲，包括《Get A Guitar》、《Talk Saxy》、《Love 119》等，還翻唱英國男團One Direction的《One Thing》。
見面會尾聲，RIIZE成員表示想再來香港演出，承諾下次在更大的場地開騷，感謝香港粉絲的支持。據悉他們下一站將會是本月15日到台北舉行粉絲見面會。
記者：蘇珮欣
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