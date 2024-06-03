美國登台未覺異樣 吳業坤冇安慰失戀王灝兒

談到吳太拍的廣告硬照在電車上出現，坤哥讚另一半好叻，若有合適工作不介意夫妻檔上陣，暫時想嘗試各自獨立工作。他自言今年很勤力，已推出3首歌和兼顧演戲，在內地拍新劇《刑偵12》（暫名），角色與他的性格有很大反差，還有動作戲。

坤哥好友王灝兒（JW）宣布與拍拖6年男友葉韋彤分手，他未有刻意安慰，之前一齊去美國登台，未察覺對方有異樣，大家專心工作很少講私事，不便評論。他稱JW性格好樂觀，工作又忙，相信沒有時間想太多。

Yumi怕思鄉想留港升學

Windy與Yumi考完DSE鬆一口氣，近日忙宣傳新歌和準備大學面試。Windy透露日前到香港演藝學院面試，報讀戲劇，早前她獲國際知名音樂學府伯克利音樂學院取錄，現在心大心細考慮是否到海外升學，「音樂學院是擺在好前的考慮之列，之前想過網上授課，但親身去對學習更好，亦考慮讀商科或音樂製作」。Yumi比較想留港升學，擔心離家會思鄉，亦方便兼顧唱歌事業，她見姚焯菲經常兩邊飛會較累，或者遲些才考慮去外地讀書。她打算讀商科，因做這行不太穩定，為自己留後路。

記者：林蘊兒