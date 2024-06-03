馬國明獻聲禁湯洛雯捧場 陳展鵬自嘲金龜認老婆貪錢

譚俊彥花兩周練歌

陳展鵬獨唱《逆天奇案2》插曲《後悔萬年》，之後聯同陳豪、譚俊彥、馬國明合唱李克勤的《紅日》。陳展鵬與譚俊彥唱得最投入，被封唱歌擔當，不時放開咪落力揮手的馬國明自嘲是和唱擔當，陳豪則被3人搞笑推舉負責做顏值或跳唱擔當。

4視帝首次聚首合唱，被指可組新男團，譚俊彥稱他們是「演員好聲音」，不計綵排，他事前花兩星期在家練唱。馬國明聞言搞笑說：「吓？公司早幾日才跟我講要唱，我不熟首歌又不夠時間，記歌詞好難，我真係搞唔掂，慶幸大家享受氣氛。」

陳豪開金口 叫全家捧場

陳豪稱叫老婆陳茵媺和3子女看電視聽他唱歌，馬國明反叫老婆湯洛雯千萬不要看，最好跳過這環節，好驚被看到唱歌後形象盡失，但錢一定要照捐。

父親節將至，馬國明婚後首次以女婿身分陪外父湯鎮宗慶祝，笑言要準備厚禮，陳豪聞言提議他唱歌加跳舞。譚俊彥表示媽媽與拉姑是好姊妹，大家好熟，已很久沒見，見對方身體健康，像以前一樣精神又開心感放心。

陳展鵬太太單文柔被發現手挽名牌手袋，被網民指她貪錢。陳展鵬聞言笑說：「太太揀我來嫁，一定是貪我有錢啦，只要大家上網，就找到資料寫我家底好豐厚。」他表示買禮物送給太太是應分，譚俊彥與馬國明認同禮多人不怪，笑稱陳展鵬除有家底，外表好靚仔又有演技。

記者：林蘊兒