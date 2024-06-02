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娛樂

自爆曾眼紅許廷鏗 劉威煌介意被封「億萬駙馬」

【明報專訊】45歲劉威煌2009年參加無綫首屆《超級巨聲》入行，2017年因生計放棄歌手夢，去年年底相隔15年再戰歌唱比賽《中年好聲音2》，8強止步。近日他自資推出新歌《普通人》，到商台宣傳，接受節目《星光背後》訪問，表示出道前當了10年打工仔，月入2至3萬元，後來放棄穩定入息簽約無綫放手一搏，承認當時機會比較多，收入同之前份工差不多算滿意，曾發明星夢。2015年跟無綫提早解約，只演過兩齣劇和唱過兩首劇集主題曲，他承認當年很羨慕許廷鏗，「我係有眼紅同羨慕，點解人哋咁犀利？」

曾好嬲被改花名「常威」

劉威煌重提2010年發表「實力股」言論，被指暗窒羅力威，飽受網民圍攻，事業大受影響，被網民冠以周星馳電影反派角色「常威」花名，令他飽受困擾，「實力股事件是最先遇到的打擊，是公關災難，識我的人會知我無惡意，我同羅力威後尾都係friend。無諗過撐A變了攻擊B，證明自己當時好幼嫩」。對於被指貌似「常威」鄒兆龍，近年他才不介懷，「那時對我幾大打擊，被人叫『常威』好嬲，因為是反派，代入咗『衰人』兩個字，好想為自己平反。後來先知好正喎，個個都記得我，同古淖文比賽都直接叫我『常威』，以前反駁好傻」。

至於被封「億萬駙馬」，劉威煌承認到今天仍介意，沒想過2014年公開結婚，愛妻Sandy會被人起底，「到𠵱家都介意『億萬駙馬』個名，介意因為老婆背景不是網上所說咁勁，好困擾我哋，因事件涉及很多人，包括老婆同我的家庭，如果我食軟飯，就唔使工作啦」。

劉威煌感謝太太由拍拖到結婚至今18年，一直全心全意待他，包容他硬頸性格，當年《巨聲》時，老婆反對他辭工入行，去年再戰《中年好聲音2》，太太也一度反對，驚大家再受打擊。劉威煌叫老婆不用擔心，他只是鍾意唱歌，會隨心努力做。

娛樂組

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