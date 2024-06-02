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娛樂

處男演唱會走數冇騷肌 P13XL承諾下次開騷一定露

P13XL開騷走數未騷肌 Marco開心3000觀眾入場︰終有少許成就

【明報專訊】男團P13XL出道3年，前晚假九展Star Hall舉行處男騷《P1X3L ! OMG LIVE 2024》。曾比特與女友、COLLAR成員邱彥筒（Marf）、七仙羽、何洛瑤、葛綽瑤等捧場。成員吳啟洋（Phoebus）、葉振弘（Marco）與歐鎮灝（George）施展渾身解數落力表演，他們未有如開騷前說在演唱會騷肌，全晚服裝包到冚。P13XL稱下次有機會再開騷一定露，又感謝粉絲在3號風球下仍風雨不改捧場。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

P13XL以型格打扮登場，獻唱多首快歌與舞蹈員載歌載舞，Phoebus與Marco夾計逼George當眾除衫，George尷尬除下外套，換上另一件外套獨唱自己歌曲《BF》。

Phoebus唱完《孤獨先生》，感觸表示終於擁有自己的舞台，當初如果沒有選擇入行，可能現在是土木工程師，「中二那年暑假參加舞蹈比賽，為了留學校練舞，爬窗又爆門，結果被訓導主任DQ兼大罵，他今（前）晚也在場。老師教曉我做人道理，要飲水思源，多謝他沒有因為我好曳，記好多缺點踢我出校」。

Macro台上叫爸爸買跑車

Macro獨唱《海島與少年》後，透露人生最喜歡就是音樂，「音樂帶我進入幻想世界，牽動情緒。拍劇時，我每日都會獨自用耳機聽歌幾小時，工作人員以為我好『摺』，其實只為靜靜享受自己的世界」。

Phoebus和Marco合唱陳奕迅的《陀飛輪》，兩人形容很大挑戰，Phoebus稱歌詞提到「一堆堆發票、美金、跑車、相機」，他們之中只有Marco全部擁有。Marco隨即推說只剛考到車牌，望着台下的爸爸開玩笑說想要跑車。

七仙羽搶鏡打招呼

演唱會尾段，3子穿牛仔衫褲，手拿巨型紅色心心氣球唱情歌。唱畢Macro想將氣球拋向台下的何洛瑤，此時七仙羽（七師傅）站起身揮手，P13XL即打招呼，說多謝七師傅撐場。

安歌環節，3子走落台唱歌，與歌迷近距離接觸，Phoebus與George夾擊大叫Marco除衫騷肌，Marco未有就範。Phoebus感激觀眾帶給他一個美好回憶，形容演唱會像家庭聚會，觀眾如家人般重要。Marco稱覺得P13XL終於有些少成就，擁有3000觀眾入場支持。

P1X3L完騷後受訪，表示前晚掛3號風球天氣不穩，感謝觀眾風雨不改來支持，全晚氣氛不錯，3人表現出默契，盼下次做得更好。Phoebus爆開騷前，唱歌老師曾提醒他唱頭3首快歌不要太興奮用力，結果一上台，腎上腺素飈升，之後他喉嚨感不適，影響唱慢歌表現，希望有機會再開騷「復仇」。

Marco自評表現值80分，多謝團隊背後無微不至照顧，尚有很多進步空間，「唱live有很多地方要執生，慶幸團隊上下一條心，希望下次可以做得更好」。

想觀眾專注演出唔騷肌

提到3子最終沒有在台上除衫騷肌，會否擔心粉絲失望？P1X3L解釋如果有下次開騷機會，承諾一定會露，今次想大家集中專注他們的表演。至於是否要等到各自個唱才肯騷肌，P1X3L認為這是很遙遠的事，強調合作得很開心。Marco重提台上叫父親買車只是開玩笑，爸爸反應是耍手擰頭，他渴望買樓多過買車。

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